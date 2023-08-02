Російський терор триває: ціни на зерно стрімко злетіли

Росія продовжує ракетний терор України. Одна з цілей агресора – це завдати якомога більшої шкоди українській інфраструктурі, яка необхідна для зберігання та експорту зерна. Після останнього обстрілу на ринку знову зафіксували зростання цін.

Загалом ситуація на ринку зернових культур перебуває у центрі уваги після рішення Росії вийти із зернової угоди. Тоді як через постійні ракетні обстріли лише посилюють рівень занепокоєння та напруги у цьому секторі.

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Ціни на зерно знову зростають

Річ у тому, що у ніч на 2 серпня Росія вдарила "Шахедами" по місту Ізмаїл. На жаль, їхня атака не пройшла безслідно, оскільки зафіксували влучання у портову та промислову інфраструктуру. Для прикладу, росіяни зруйнували один з елеваторів. Крім того, це зупинило рух іноземних суден, які прямували до Ізмайлівського порту попри фактичну блокаду експорту зі сторони Росії в Чорному морі.

Згідно з даними про рух комерційних суден, десятки кораблівкидають якір у гирлі Дунаю. Багато з них зареєстровані для прибуття у порт Ізмаїла з Чорного моря. Найімовірніше, вони спробують прорвати російську блокаду.

Ринок відреагував майже відразу. На біржі у Чикаго ф'ючерси на пшеницю подорожчали приблизно на 5% після останньої атаки росіян. Згідно з даними Bloomberg, вартість бушеля пшениці, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 663,75 долара. Ця зернова культура на цю мить подорожчала ще на 1,76%.

Ба більше, котирування продовжують дорожчати, адже побоювання щодо проблем із глобальним постачанням зростають. Адже Україна – це один із головних експортерів зернових культур у світі. Зокрема, йдеться про пшеницю.

Нагадаємо, що це не вперше на ринку фіксують досить істотне зростання цін на зерно: