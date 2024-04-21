В ексклюзивному коментарі 24 Каналу український економіст Олег Гетман розповів, чи варто очікувати на нові санкції проти Ірану.

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Чи загрожують Ірану нові санкції

Гетман наголосив, що Іран уже десятиліттями перебуває під серйозним санкційним тиском. Зокрема, йдеться про нафтогазову галузь країни. За його словами, складно передбачити, чи запровадить Захід нові санкції проти офіційного Тегерану.

Крім того, експерт додав, що Іран продає свою нафту всього на кілька ринків, і це відбувається наполовину "в сіру". До того ж купують сировину країни, які зазвичай не приєднуються до світових санкцій.

Важливо! Олег Гетман підмітив, що два – три автократичні режими по факту рятують як Іран, так і агресора Росію, завдяки купівлі їхньої нафти. Більше про наслідки атаки Ірану на Ізраїль читайте тут.

Економіст також зауважив, що додаткові санкції проти Ірану зі сторони великих країн, G7, Заходу тут навряд чи спрацюють за поточних умов, адже країни-вигнанці рятують кілька великих ринків.