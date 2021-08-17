Проти Tesla почали розслідування: акції компанії обвалилися
Джерело:CNBC
В аваріях за участі Tesla щонайменше 17 осіб отримали поранення, а одна людина загинула. У США вважають, що виною може бути система автопілота Tesla, тому й розпочалося розслідування.
Акції компанії одразу відреагували на заяву Національного управління безпеки руху на дорогах США (NHTSA) падінням на 4,32% у понеділок, 16 серпня.
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Розслідування NHTSA
З січня 2018 року зафіксували 11 аварій, в яких автомобілі Tesla в'їхали в місця роботи екстрених служб і зіткнулися з одним або декількома автомобілями, задіяними в цих роботах. Більшість ДТП трапилися після настання темряви.
Під час огляду аварій ми виявили, що всі автомобілі Tesla були або на автопілоті, або на круїз-контролі,
– повідомив регулятор.
Автопілот TeslaЦе обмежена функція автономного керування Tesla, яка все ще вимагає участі людини. У режимі активації система автопілоту Tesla дозволяє водіям підтримувати швидкість і центрування смуги руху, але не робить автомобіль безпечним для керування без водія за кермом. Водії все ще несуть відповідальність за виявлення дорожніх перешкод та маневрів з боку транспортних засобів поблизу.
Що це означає для Tesla
Під розслідування потрапила модельна лінійка Tesla з 2014 по 2021 рік випуску. Це 765 тисяч автомобілів. Якщо в результаті виявляться проблеми з безпекою, їх всіх можуть відкликати.
Автомобілі Tesla: інновація чи небезпека
- Попри свою інноваційність, автомобілі Tesla мають свої проблеми. Нещодавно Tesla Model S спалахнула під час нічного заряджання. В результаті згорів увесь будинок.
- Автопілот теж працює небездоганно: він розпізнав людину на порожньому цвинтарі та сприйняв Місяць як жовтий сигнал світлофору.
- А проте навіть частковий автопілот Tesla все ж рятує життя. У Норвегії п'яний водій заснув за кермом, проте автомобіль звернув на узбіччя та припаркувався, оскільки не отримував відповідь на запити від водія.