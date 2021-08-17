Проти Tesla почали розслідування: акції компанії обвалилися

В аваріях за участі Tesla щонайменше 17 осіб отримали поранення, а одна людина загинула. У США вважають, що виною може бути система автопілота Tesla, тому й розпочалося розслідування.

Акції компанії одразу відреагували на заяву Національного управління безпеки руху на дорогах США (NHTSA) падінням на 4,32% у понеділок, 16 серпня.

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Розслідування NHTSA

З січня 2018 року зафіксували 11 аварій, в яких автомобілі Tesla в'їхали в місця роботи екстрених служб і зіткнулися з одним або декількома автомобілями, задіяними в цих роботах. Більшість ДТП трапилися після настання темряви.

Під час огляду аварій ми виявили, що всі автомобілі Tesla були або на автопілоті, або на круїз-контролі,

– повідомив регулятор.

Автопілот Tesla Це обмежена функція автономного керування Tesla, яка все ще вимагає участі людини. У режимі активації система автопілоту Tesla дозволяє водіям підтримувати швидкість і центрування смуги руху, але не робить автомобіль безпечним для керування без водія за кермом. Водії все ще несуть відповідальність за виявлення дорожніх перешкод та маневрів з боку транспортних засобів поблизу.

Що це означає для Tesla

Під розслідування потрапила модельна лінійка Tesla з 2014 по 2021 рік випуску. Це 765 тисяч автомобілів. Якщо в результаті виявляться проблеми з безпекою, їх всіх можуть відкликати.

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