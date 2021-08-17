Против Tesla начали расследование: акции компании обвалились
Источник:CNBC
В авариях с участием Tesla по меньшей мере 17 человек получили ранения, а один человек погиб. В США считают, что виной может быть система автопилота Tesla, так и началось расследование.
Акции компании сразу отреагировали на заявление Национального управления безопасности движения на дорогах США (NHTSA) падением на 4,32% в понедельник, 16 августа.
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Расследование NHTSA
С января 2018 зафиксировали 11 аварий, в которых автомобили Tesla въехали в места работы экстренных служб и столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах. Большинство ДТП произошли после наступления темноты.
При осмотре аварий мы обнаружили, что все автомобили Tesla были или на автопилоте, или на круиз-контроле,
– сообщил регулятор.
Автопилот TeslaЭто ограниченная функция автономного управления Tesla, которая все еще требует участия человека. В режиме активации система автопилота Tesla позволяет водителям поддерживать скорость и центрирования полосы движения, но не делает автомобиль безопасным для управления без водителя за рулем. Водители все еще несут ответственность за выявление дорожных препятствий и маневров со стороны транспортных средств поблизости.
Что это значит для Tesla
Под расследование попала модельная линейка Tesla с 2014 по 2021 год выпуска. Это 765000 автомобилей. Если в результате окажутся проблемы с безопасностью, их всех могут отозвать.
Автомобили Tesla: инновация или опасность
- Несмотря на свою инновационность, автомобили Tesla имеют свои проблемы. Недавно Tesla Model S вспыхнула во время ночной подзарядки. В результате сгорел весь дом.
- Автопилот тоже работает небезупречно: он распознал человека на пустом кладбище и принял Луну за желтый свет светофора.
- Тем не менее даже частичный автопилот Tesla все же спасает жизни. В Норвегии пьяный водитель заснул за рулем, однако автомобиль свернул на обочину и припарковался, поскольку не получал ответ на запросы от водителя.