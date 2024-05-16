Закон про "іноагентів" у Грузії спровокував "чорний день" для топових компаній

У Грузії тривають масові протести проти закону "Про прозорість іноземного впливу". Опозиція в країні називає цей закон проросійський, а країни Заходи різко його розкритикували. Публічні грузинські компанії також відчули наслідки ухвалення цього закону.

Йдеться про грузинські компанії, акції яких торгуються на Лондонській фондовій біржі. Під час торгів у середу, 15 травня, цінні папери зафіксували стрімкий обвал.

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Грузинські компанії зафіксували стрімкий обвал

Грузинські експерти уже назвали торги 15 травня "чорною середою" для банків. Цінні папери Bank of Georgia Group впали в ціні на 13%, TBC Bank Group – на 14,2%, Georgia Capital – на 9,6%. Крім того, співзасновник Центру стратегічного аналізу заявив, що всього за останні два тижні ринкова капіталізація Bank of Georgia зменшилася на 1,5 мільярда ларі, інформує "Економічна правда".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що планує ветувати так званий проросійський закон. Проте більшість грузинських парламентів має намір подолати це вето.

Ба більше, грузинські кредитори продовжили своє падіння у четвер вранці. Зокрема, акцій Bank of Georgia Group зафіксували спад на 1% від рівня, на якому завершив кредитор торги 15 травня. Цінні папери TBC Bank Group втратили в ціні ще 1,7%, тоді як інвестиційна компанія Georgia Capital (другий ключовий актив Bank of Georgia Group Plc) подешевшали на 5%.

Схожу динаміку демонструє й національна валюта Грузії – ларі. Грошова одиниця також втрачає позиції на ринку. Згідно з даними Bloomberg, курс ларі впав на 2,22% до 2,7575 долара під час торгів 16 травня.