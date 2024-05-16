Закон об "иноагентах" в Грузии спровоцировал "черный день" для топовых компаний

В Грузии продолжаются массовые протесты против закона "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция в стране называет этот закон пророссийским, а страны Мероприятия резко его раскритиковали. Публичные грузинские компании также почувствовали последствия принятия этого закона.

Речь идет о грузинских компаниях, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже. Во время торгов в среду, 15 мая, ценные бумаги зафиксировали стремительный обвал.

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Грузинские компании зафиксировали стремительный обвал

Грузинские эксперты уже назвали торги 15 мая "черной средой" для банков. Ценные бумаги Bank of Georgia Group упали в цене на 13%, TBC Bank Group – на 14,2%, Georgia Capital – на 9,6%. Кроме того, соучредитель Центра стратегического анализа заявил, что всего за последние две недели рыночная капитализация Bank of Georgia уменьшилась на 1,5 миллиарда лари, информирует "Экономическая правда".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что планирует ветировать так называемый пророссийский закон. Однако большинство грузинских парламентов намерено преодолеть это вето.

Более того, грузинские кредиторы продолжили свое падение в четверг утром. В частности, акций Bank of Georgia Group зафиксировали спад на 1% от уровня, на котором завершил кредитор торги 15 мая. Ценные бумаги TBC Bank Group потеряли в цене еще 1,7%, тогда как инвестиционная компания Georgia Capital (второй ключевой актив Bank of Georgia Group Plc) подешевели на 5%.

Похожую динамику демонстрирует и национальная валюта Грузии – лари. Денежная единица также теряет позиции на рынке. Согласно данным Bloomberg, курс лари упал на 2,22% до 2,7575 доллара во время торгов 16 мая.