Чи можна користуватися простроченою карткою у 2026 році

Можливість користування простроченою карткою залежить від банку. Частина фінустанов продовжує термін дії всіх пластикових карток автоматично, однак деякі припинили це робити. 24 Канал з'ясував, які банки дозволяють користуватися послугами після закінчення терміну дії картки.

На початку повномасштабної війни ПриватБанк продовжив термін дії карток своїх клієнтів. Спочатку йшлося про строк на 180 днів, а згодом оголосили, що він триватиме 30 місяців (2,5 року). На цей період картки можна буде й далі використовувати для оплати покупок і послуг та зняття готівки без обмежень.

Водночас у разі потреби картку можна перевипустити, оформивши її у відділенні або через сервіс "Приват24".

Ощадбанк також продовжив термін дії платіжних карток своїх клієнтів через воєнний стан. Користуватися ними можна до 31 грудня 2026 року. Автоматичне продовження передбачене для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року.

Зауважимо, що це стосується не всіх платіжних карток. Винятки становлять рахунки, де остання операція відбулася до 1 січня 2025 року або взагалі не виконувалася. Також автоматичного продовження не буде для карток, залишок коштів на яких менше або дорівнює нулю.

На сайті Укрсиббанку зазначено, що не блокуватимуть картки, термін дії яких закінчився в лютому 2022 року або пізніше. На час воєнного стану для них будуть доступними:

операції в UKRSIB online;

оплати в POS-терміналах, де налаштована можливість для пролонгованих карток;

зняття готівки у банкоматах, які підтримують роботу з такими картками.

Водночас банк пропонує послугу перевипуску картки, термін дії якої завершився або добігає кінця. Це можна зробити у відділенні або онлайн через застосунок.

У Райффайзен Банку під час повномасштабної війни також передбачили можливість тривалішого користування простроченими картками. За інформацією на сайті фінустанови, для приватних клієнтів на 3 роки продовжили термін дії карток, які закінчуються з лютого 2022 року. Нині банк надає можливість замовити віртуальну картку до вже наявного або нового рахунку в чаті застосунку MyRaif.

Для бізнес-клієнтів діють інші правила. Банк на 3 роки (1 095 днів) автоматично продовжив термін дії карток, який закінчився:

з лютого 2022 по лютий 2024 року;

після лютого 2024 року.

Тривалість дії карток під час воєнного стану пролонгував і ПУМБ. Однак у грудні 2025 року банк оголосив, що автоматичне продовження припиняють із 1 березня 2026 року. Відтоді з такими картками не можна проводити платіжні операції. Клієнтам рекомендували в мобільному застосунку випустити нову віртуальну картку або замовити пластикову з можливістю доставки в Україні та за кордон.

Нагадаємо, що кожна фінустанова має свої правила закриття банківських карток, зокрема після завершення терміну їхньої дії. Наприклад, можливе продовження нараховування комісії за обслуговування або моніторинг неактивного рахунку. У разі припинення користування карткою варто звернутися до банку для її закриття.