Цифрова ера: прості поради для розумного інвестування в криптовалюту

Джерело:24 канал
Криптовалюта в нинішньому році штурмує все нові історичні вершини, біткойн вже перескочив позначку в 60 тисяч доларів, і ті, хто купував його ще кілька місяців тому, змогли непогано заробити на динаміці курсу.
Цифрові валюти – це майбутнє фінансового світу. Для тих, хто має бажання інвестувати в криптовалюту та заробляти на цьому, варто звернути увагу на короткий гід від експертів компанії Forex Club.
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Індустрія криптовалюти дуже швидко розвивається і приваблює увагу все більшої кількості людей. Першим кроком до заробітку на цьому ринку є навчання. Необхідно пройти хоча б короткий курс навчання, адже це дозволить зрозуміти ази функціонування ринку. Це не потребує багато часу, витрат і зусиль.
Наприклад в компанії Forex Club пропонує вам вибір:
Викладачами є фахівці-практики з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках. Використати нові знання ви зможете на безкоштовному демо-рахунку, на якому вже лежить 50 тисяч доларів.
Наступним кроком на цьому шляху є вибір торгової платформи, на якій ви зможете проводити операції з цифровою валютою та заробляти. Тут важливо врахувати такі моменти, як простота реєстрації та поповнення рахунку. У інвестора повинна бути можливість доступу до рахунку з будь-яких мобільних пристроїв.
Однією з кращих торгових платформ в цьому аспекті є Libertex від Forex Club. Ви можете використовувати Libertex з комп'ютера, через вебдодаток, або з телефону за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android. Секрет в зручності – з Libertex вистачить буквально кілька кліків, щоб відкрити та поповнити рахунок, проаналізувати ринок і зробити вигідну угоду.
Сьогодні у світі існує понад 4 тисячі криптовалют, проте не всі з них є прибутковими. Саме тому, щоб отримувати дохід за допомогою криптовалюти важливо правильно вибрати цифровий актив, в який ви будете інвестувати.
Одним з найкращих варіантів у цьому випадку є концентрація на криптовалютах, які є найбільш вигідними. Такий хід збереже ваш час на пошуки інструменту та дозволить відразу почати укладати угоди. Наприклад в Libertex зібрані найпопулярніші криптовалюти світу:
Підбірка порад, як заробити на криптовалюті / Фото Pexels
Прибутковість угоди залежить від правильно вибраного моменту та детального аналізу крипторинку. Щоб отримати всю необхідну інформацію можна скористатися, наприклад, інструментами технічного аналізу, які вбудовані в Libertex. Якщо ви не хочете витрачати час на самостійний аналіз, ви завжди можете використати готові та найбільш прибуткові інвестиційні ідеї, які пропонують успішні інвестори від компанії Forex Club.
Підтримка фахівців – це елемент, який необхідний не лише на етапі навчання, але й безпосередньо у процесі торгівлі на ринку. Адже постійний доступ до аналітики ринку, консультації у професіоналів-практиків та можливість вчитися не на своїх помилках мають надважливе значення для успіху.
Великі та стабільні фінансові компанії, такі як Forex Club, надають інвесторам можливість отримати персональну консультацію з експертом, який має багаторічний досвід успішної роботи на фінансових ринках. Крім того, інвестори також мають змогу скористатися інвестиційними ідеями, які підготують професіонали. Це стане в пригоді й досвідченим вкладникам, які зможуть не витрачати свій час на аналіз ринку, а відразу зосередяться на отриманні прибутку.
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Стабільний заробіток на ринку криптовалюти залежить від вибору правильної торгової платформи та фінансової компанії, яка надає необхідні можливості. Однією з найбільш зручних є Libertex від компанії Forex Club. Головними перевагами цієї платформи є:
Вже понад 2,9 мільйона трейдерів використовують торговельну платформу Libertex для інвестицій та отримання прибутку.Хочете заробляти на криптовалюті? Вибирайте Libertex від Forex Club!