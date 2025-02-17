Прогноз ціни на нафту

США можуть встановити більший ніж очікували рекорд за обсягами видобування нафти у 2025 році. Відповідний прогноз оприлюднило Управління енергетичної інформації США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з прогнозом на 2025 рік, США в середньому будуть видобувати 13,59 мільйона барель на день. В попередньому прогнозі для першої економіки світу експерти вказували 13,55 мільйона барелів на день. Варто нагадати, що збільшення обсягів видобування нафти – це одна з цілей чинного президента США Дональда Трампа. Ця обіцянка також була основою його передвиборчої кампанії.

Крім того, експерти прогнозують, що в 2025 році ціна нафти Brent буде в середньому коштувати приблизно 74 долари за барель, а в 2026 році – впаде до 66 доларів за барель. Такі ціни на нафту пояснюють поступовим збільшенням видобутку в поєднанні з відносно слабким зростанням світового попиту.

До теми! Станом на 17 лютого марка нафти Brent торгується на рівні 74,56 долара за барель, за даними Bloomberg. За попередній тиждень еталонний бренд нафти подорожчав на 0,11%, тоді як попередні три тижні фіксував втрати.

Хто найбільше добуває нафти у світі

Нагадаємо, що США видобувають найбільше нафти у світі 6 років поспіль. Це дані за підсумками 2023 року. У 2015 – 2016 роках лідером на ринку за цим показником була Саудівська Аравія, а в 2013, 2014 та 2017 роках – Росія.

Проте у 2024 році США не лише не зменшували видобуток нафти, але й встановили кілька рекордів. Зокрема, станом на кінець літа американці видобували 13,4 мільйона барелів нафти на день, досягнувши нового історичного максимуму.