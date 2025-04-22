Росія готується до серйозного обвалу цін на нафту

Влада в Росії готується до подальшого падіння цін на нафту. Ба більше. у Росії навіть скорегували прогноз ціни на нафту в 2025 році у сторону зниження.

Росія готується до обвалу цін на нафту

У Росії готуються до обвалу цін на нафту. Зокрема, Міністерство економічного розвитку Росії у новому прогнозі на 2025 рік вказали, що середня ціна на нафту Urals буде коливатися на рівні 56 доларів за барель. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Це означає, що в Росії готуються до найнижчих цін на нафту з часів пандемії. Нагадаємо, в 2020 році вартість нафти Urals в середньому коливалася на рівні 41,70 долара за барель на тлі обвалу світового попиту. До цього ціни на нафту падали нижче 56 доларів за барель лише в 2015 та 2016 роках. Тоді російська нафта торгувалася на рівні 51,20 долара за барель та 41,90 долара за барель відповідно.

Важливо! Російська влада очікує значно нижчого рівня цін на нафту, ніж вони заклали в бюджет – 69,70 долара за барель. Ба більше, у новому прогнозі вказана нижча ціна нафти навіть за граничну межу, яку встановили наприкінці 2022 року країни G7, – 60 доларів за барель.

Нагадаємо, що ціни на нафту падають на тлі сповільнення світової економіки та зростання побоювань щодо нової рецесії. Одна з головних причин, яка впливає на ринок нафти в останні місяці, – це тарифна політика Дональда Трампа. На цьому фоні ціна нафти Brent впала нижче 60 доларів за барель. Водночас ціна нафти Urals спершу впала нижче 60 доларів за барель, а потім опустилася нижче 50 доларів за барель.