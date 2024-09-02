Нафтогазові компанії Європи очікують серйозні втрати: до чого тут Китай

Американський банк Morgan Stanley оприлюднив новий прогноз для компаній з нафтового сектору в Європі. Аналітики виділили основні причини змін, які можуть вплинути на становище компаній.

Прогноз цін на нафту від Morgan Stanley

Експерти з Morgan Stanley повідомили про ймовірне зниження прибутків та грошових потоків в усьому нафтогазовому секторі на 10% у 2025 році. Банк ухвалив рішення про зниження цільового показника цін на акції відомих європейських нафтогазових компаній.

Варте уваги Легендарний інвестор активно продає акції одного із найпотужніших банків США

Йдеться про British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor і Repsol. Цінні папери можуть подешевшати від 9 – 14% у наступному році. На думку аналітиків, це пов'язане з двома причинами:

У Китаї сповільнюються темпи економічного зростання;

Очікуване збільшення пропозиції нафти, яке буде випереджати зростання попиту.

Важливо! У Goldman Sachs вважають, що ціна нафти Brent може обвалитися у 2025 році. Одна з головних причин – економічна ситуація в Китаї. Прогнозують, що вартість сировини буде коливатися у діапазоні від 75 до 90 доларів за барель.

У Morgan Stanley очікують, що до кінця 2025 року вартість еталонної марки нафти – Brent – буде коливатися на рівні 75 доларів за барель, тоді як ціни на газ впадуть до 25 євро за мегават-годину. Згідно з даними Bloomberg, станом на 2 вересня барель нафти Brent коштує 77,08 долара за барель. У річному розрахунку сировина подешевшала майже на 14%. Ба більше, цей бренд нафти демонструє переважно від'ємну динаміку з початку року, згідно з даними MarketWatch.