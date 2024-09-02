Прогноз цен на нефть от Morgan Stanley

Эксперты из Morgan Stanley сообщили о вероятном снижении доходов и денежных потоков во всем нефтегазовом секторе на 10% в 2025 году. Банк принял решение о снижении целевого показателя цен на акции известных европейских нефтегазовых компаний.

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Речь идет о British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor и Repsol. Ценные бумаги могут подешеветь от 9 – 14% в следующем году. По мнению аналитиков, это связано с двумя причинами:

В Китае замедляются темпы экономического роста;

Ожидаемое увеличение предложения нефти, которое будет опережать рост спроса.

Важно! В Goldman Sachs считают, что цена нефти Brent может обвалиться в 2025 году. Одна из главных причин – экономическая ситуация в Китае. Прогнозируют, что стоимость сырья будет колебаться в диапазоне от 75 до 90 долларов за баррель.

В Morgan Stanley ожидают, что до конца 2025 года стоимость эталонной марки нефти – Brent – будет колебаться на уровне 75 долларов за баррель, тогда как цены на газ упадут до 25 евро за мегаватт-час. Согласно данным Bloomberg, по состоянию на 2 сентября баррель нефти Brent стоит 77,08 доллара за баррель. В годовом исчислении сырье подешевело почти на 14%. Более того, этот бренд нефти демонстрирует преимущественно отрицательную динамику с начала года, согласно данным MarketWatch.