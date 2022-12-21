Настане наступна криза, – в Індії попереджають про ризики, пов'язані з криптовалютами

В Індії зробили важливу заяву про сектор криптовалют та можливі економічні наслідки. Зокрема, один із чиновників згадав про загрозу нової фінансової кризи. Про що йдеться – читайте далі.

Очільник Резервного банку Індії Шактіканта Дас попередив, що за умови провалу кампанії зі встановлення регулювання на ринку криптовалют може спровокувати наступну фінансову кризу.

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В Індії зробили важливу заяву про криптовалюти

За словами глави індійського банку, криптовалюти пов'язані із невіднятними та серйозними ризиками для макроекономічної та фінансової стабільності країни.

Якщо криптовалюти будуть рости, запам'ятайте мої слова, настане наступна фінансова криза,

– додав банкір.

На сьогодні основна проблема для Резервного банку Індії – відсутність базової цінності криптовалют. Шактіканта Дас додав, що діяльність пов'язана з цими активами – це на 100% спекуляції.

Важливо наголосити, що заяви глави індійського центробанку прозвучали на фоні масштабної кризи на ринку криптовалют, яка знищила мільярди доларів. Нагадаємо, що нещодавно світ сколихнув колапс потужної криптобіржі FTX, яка була одним із лідерів ринку.

Наприклад, Дас згадав, що все більше центробанків у світі мають на меті почати використовувати власні цифрові валюти, оскільки вони уникають приватних криптовалют. Раніше цього місяця центральний банк Індії протестував власну цифрову валюту.

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