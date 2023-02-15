Німецький бренд Adidas може втратити майже 800 мільйонів доларів через скандал

Відома компанія Adidas у 2022 році ухвалила рішення про припинення співпраці з американським репером Каньє Вестом після його антисемітських заяв. Вже у 2023 році вона готується фіксувати суттєві фінансові втрати.

У центрі подій бренд кросівок Yeezy від Каньє Веста. Компанія Adidas остаточно розірвала будь-яку співпрацю з репером у жовтні 2022 року, наголосивши, що антисемітські заяви музиканта суперечать її цінностям.

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Компанія Adidas готується до серйозних втрат у 2023 році

Нещодавно в Adidas повідомили про реальну можливість втратити у поточному році 1,3 мільярда доларів від продажів у річному розрахунку та 500 мільйонів євро (533 мільйони доларів) операційного прибутку. Наразі компанія намагається зрозуміти, що робити із кросівками Yeezy. Серед варіантів – перепрофілювання частини лінії взуття або списання.

Якщо корпорація вирішить реалізувати другий сценарій, то її операційні втрати за 2023 рік можуть скласти приблизно 750 мільйонів доларів. Видання Financial Times додає, що вперше за 31 рік Adidas відзвітує про втрату прибутку. На фоні цих заяв акції німецької компанії впали на 10%.

Цифри говорять самі за себе. Наразі ми не працюємо так, як мали б. 2023 рік буде роком формування бази, на основі якої знову вдасться стати прибутковою компанією,

– заявив генеральний директор Adidas.

Головними фокусами для німецької компанії стануть споживачі, атлети, працівники та партнери у сфері ритейлу. Нагадаємо, що Adidas працював з Каньє Вестом з 2013 року до 2022 року. Репер також втратив статус мільярдера через свої скандальні заяви.