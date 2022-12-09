Інфляція руйнує все, – очільник банку з "Великої четвірки" зробив прогноз щодо рецесії
Джерело:CNBC
Очільник одного із найпотужніших банків США JPMorgan Джеймі Дімон заявив, що інфляція може спровокувати рецесію вже у наступному році. Більше про це – читайте далі.
За словами глави банку JPMorgan, наразі споживачі та компанії перебувають на хороших позиціях. Проте він попереджає, що це навряд чи триватиме довго.
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Гендиректор JPMorgan прогнозує рецесію
Дімон додав, що споживачі витрачають цього року на 10% більше, ніж у 2021 році завдяки надлишковим 1,5 трильйона доларів, які вони отримали у рамках програм з фінансовим стимулам від уряду під час пандемії коронавірусу.
Інфляція руйнує все, про що щойно сказав. І цей 1,5 трильйона доларів закінчиться десь у середині наступного року,
– заявив банкір.
Далі – більше! Джеймі Дімон вважає, що в майбутньому ці тенденції можуть підірвати економіку США та спровокувати легку або сильну рецесію. Генеральний директор JPMorgan вже не вперше робить тривожні заяви про економічну ситуацію. Зокрема, у червні 2022 року він повідомив про підготовку свого банку до економічного урагану на горизонті. Серед основних причин:
- Повномасштабна війна Росії проти України;
- Відмова Федеральної резервної системи США від програми придбання облігацій.
Факти про Джеймі Дімона та банк:
- 66-річний Дімон очолив банк у 2006 році;
- Під його керівництво фінустанова досить впевнено пройшла глобальну кризу 2008 року, яка почалася саме у США, її наслідки та пандемію коронавірусу. За останні 16 років JPMorgan став лідером сектору за обсягом активів;
- Особистий капітал Джеймі Дімона Forbes оцінює в 1,6 мільярда доларів. Цікаво, що минулого року банкір невдало пожартував про Китай, чим створив низку проблем для подальшої роботи у цій країні;
- На момент створення цього матеріалу, вартість акцій JPMorgan коливається на рівні майже 133 доларів, а ринкова капіталізація банку становить 389,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.