Инфляция разрушает все, – глава банка из "Большой четверки" сделал прогноз по рецессии
Источник:CNBC
Глава одного из самых мощных банков США JPMorgan Джеймс Даймон заявил, что инфляция может спровоцировать рецессию уже в следующем году. Больше об этом – читайте дальше.
По словам главы банка JPMorgan, сейчас потребители и компании находятся на хороших позициях. Однако он предупреждает, что это вряд ли продлится долго.
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Гендиректор JPMorgan прогнозирует рецессию
Даймон добавил, что потребители тратят в этом году на 10% больше, чем в 2021 году благодаря избыточным 1,5 триллиона долларов, которые они получили в рамках программ по финансовым стимулам от правительства во время пандемии коронавируса.
Инфляция разрушает все, о чем только что сказал. И этот 1,5 триллиона долларов закончится где-то в середине следующего года,
– заявил банкир.
Дальше – больше! Джеймс Даймон считает, что в будущем эти тенденции могут взорвать экономику США и спровоцировать легкую или сильную рецессию. Генеральный директор JPMorgan уже не в первый раз делает тревожные заявления об экономической ситуации. В частности, в июне 2022 года он сообщил о подготовке своего банка к экономическому урагану на горизонте. Среди основных причин:
- Полномасштабная война России против Украины;
- Отказ Федеральной резервной системы США от программы приобретения облигаций.
Факты о Джеймсе Даймоне и банке:
- 66-летний Даймон возглавил банк в 2006 году;
- Под его руководство финучреждение достаточно уверенно прошел глобальный кризис 2008 года, начавшийся именно в США, его последствия и пандемию коронавируса. За последние 16 лет JPMorgan стал лидером сектора по объему активов;
- Личный капитал Джеймса Даймона Forbes оценивает в 1,6 миллиарда долларов. Интересно, что в прошлом году банкир неудачно пошутил о Китае, чем создал ряд проблем для дальнейшей работы в этой стране;
- На момент создания этого материала стоимость акций JPMorgan колеблется на уровне почти 133 долларов, а рыночная капитализация банка составляет 389,7 миллиарда долларов, по данным Yahoo! Finance.