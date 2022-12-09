Инфляция разрушает все, – глава банка из "Большой четверки" сделал прогноз по рецессии

Глава одного из самых мощных банков США JPMorgan Джеймс Даймон заявил, что инфляция может спровоцировать рецессию уже в следующем году. Больше об этом – читайте дальше.

По словам главы банка JPMorgan, сейчас потребители и компании находятся на хороших позициях. Однако он предупреждает, что это вряд ли продлится долго.

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Гендиректор JPMorgan прогнозирует рецессию

Даймон добавил, что потребители тратят в этом году на 10% больше, чем в 2021 году благодаря избыточным 1,5 триллиона долларов, которые они получили в рамках программ по финансовым стимулам от правительства во время пандемии коронавируса.

Инфляция разрушает все, о чем только что сказал. И этот 1,5 триллиона долларов закончится где-то в середине следующего года,

– заявил банкир.

Дальше – больше! Джеймс Даймон считает, что в будущем эти тенденции могут взорвать экономику США и спровоцировать легкую или сильную рецессию. Генеральный директор JPMorgan уже не в первый раз делает тревожные заявления об экономической ситуации. В частности, в июне 2022 года он сообщил о подготовке своего банка к экономическому урагану на горизонте. Среди основных причин:

Полномасштабная война России против Украины;

Отказ Федеральной резервной системы США от программы приобретения облигаций.

Факты о Джеймсе Даймоне и банке: