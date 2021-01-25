Чи впаде долар нижче 28: прогноз курсу на тиждень, 25 – 29 січня

За перші тижні 2021 року гривня зміцнилася відносно долара. І цього тижня українська валюта може продовжити цю тенденцію.

Джерело: Фінанси 24

Курс гривні цього тижня

Аналітики Forex Club в коментарі Фінансів 24 зауважили, що гривня ризикує подешевшати до курсу 28,30 за долар на початку тижня. Причина у негативних новинах щодо промислового виробництва в Україні.

За розрахунками "Мінфіну", в період з 25 по 29 січня коридор по долару на міжбанку буде в межах 28,05 – 28,35 гривні. У банках купуватимуть долар за 27,95 – 28,25 гривні, а продаватимуть за 28,27 – 28,45.

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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,98 – 28,35.

Що впливає на гривню

Нерезиденти заходять в ОВДП

За перші 3 аукціони у 2021 році Україна залучила майже 30 мільярдів гривень, значну частину з яких дали іноземці. А це збільшило обсяг валюти на ринку і відповідно зміцнило гривню. Наразі Мінфін пропонує привабливі ставки (12% річної дохідності), чим і залучає іноземних інвесторів.

Зазначимо, що минулого тижня Нацбанк оголосив своє рішення щодо облікової ставки, яку залишив на попередньому рівні – 6%. Перед тим частина інвесторів зволікала, очікуючи яким же ж буде рішення НБУ. Адже облікова ставка впливає на дохідність ОВДП. Тепер можуть очікувати більше інвестицій в ОВДП, а відтак і міцнішу гривню.

Співпраця з МВФ

Минулого тижня завершилася місія МВФ в Україні. Через відкат реформ та інші проблеми Україна не отримала другого траншу у 2020 році. Тому для інвесторів вкрай важливо розуміти чи буде МВФ співпрацювати з Україною у 2021 році.

Будь-які деталі переговорів з МВФ можуть негативно чи позитивно вплинути на курс гривні.

Час повернення податків

В останній тиждень місяця компаніям компенсують ПДВ. Як правило це негативно впливає на гривню, оскільки компанії-експортери притримують валютний виторг.

НБУ стримує зміцнення гривні

Як тільки гривня наближалася до позначки 28 за долар та опускалася нижче, Нацбанк втручався із купівлею долара та стримував зміцнення гривні. Ймовірно, що так буде й далі.