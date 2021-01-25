Чи впаде долар нижче 28: прогноз курсу на тиждень, 25 – 29 січня

За перші тижні 2021 року гривня зміцнилася відносно долара. І цього тижня українська валюта може продовжити цю тенденцію.
Джерело: Фінанси 24
Курс гривні цього тижня
Аналітики Forex Club в коментарі Фінансів 24 зауважили, що гривня ризикує подешевшати до курсу 28,30 за долар на початку тижня. Причина у негативних новинах щодо промислового виробництва в Україні.
За розрахунками "Мінфіну", в період з 25 по 29 січня коридор по долару на міжбанку буде в межах 28,05 – 28,35 гривні. У банках купуватимуть долар за 27,95 – 28,25 гривні, а продаватимуть за 28,27 – 28,45.
Актуально Курс валют на 25 січня: долар і євро відчутно впали в ціні
Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,98 – 28,35.
За перші 3 аукціони у 2021 році Україна залучила майже 30 мільярдів гривень, значну частину з яких дали іноземці. А це збільшило обсяг валюти на ринку і відповідно зміцнило гривню. Наразі Мінфін пропонує привабливі ставки (12% річної дохідності), чим і залучає іноземних інвесторів.
Зазначимо, що минулого тижня Нацбанк оголосив своє рішення щодо облікової ставки, яку залишив на попередньому рівні – 6%. Перед тим частина інвесторів зволікала, очікуючи яким же ж буде рішення НБУ. Адже облікова ставка впливає на дохідність ОВДП. Тепер можуть очікувати більше інвестицій в ОВДП, а відтак і міцнішу гривню.
Співпраця з МВФ
Минулого тижня завершилася місія МВФ в Україні. Через відкат реформ та інші проблеми Україна не отримала другого траншу у 2020 році. Тому для інвесторів вкрай важливо розуміти чи буде МВФ співпрацювати з Україною у 2021 році.
Будь-які деталі переговорів з МВФ можуть негативно чи позитивно вплинути на курс гривні.
В останній тиждень місяця компаніям компенсують ПДВ. Як правило це негативно впливає на гривню, оскільки компанії-експортери притримують валютний виторг.
Як тільки гривня наближалася до позначки 28 за долар та опускалася нижче, Нацбанк втручався із купівлею долара та стримував зміцнення гривні. Ймовірно, що так буде й далі.