Долар буде падати: прогноз курсу валют на тиждень

У квітні гривня девальвувала відносно долара через різні причини, зокрема й через військову загрозу з боку Росії. Проте після травневих свят українська валюта, схоже, відновлює свої позиції.

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період 11 – 14 травня коридор по долару на міжбанку буде в межах 27,65 — 27,90 гривні. У банках готівковий курс долара буде в межах 27,60 — 27,90 гривні.

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Аналітики, опитані Liga.net також сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,60 — 27,90.

Що впливає на гривню

ОВДП і нерезиденти

Іноземні інвестори, щоб купувати українські облігації, продають валюту і купують гривню. Це її скріплює. Саме попит нерезидентів на ОВДП називали причиною зміцнення гривні у 2019 році та перші половині 2021 року – до моменту підведення Росією військ до кордону з України. Через це інвестиції впали на 300 мільйонів доларів і гривня почала падати.

Проте фінансисти, опитані Liga.net очікують, що інвестори повернуться в Україні і це дасть гривні змогу повернутися до діапазону 27,00 – 27,50 за долар.

Коронавірус

Пандемія COVID-19 незмінно залишається перешкодою для гривні. Через вакцинацію на валютному ринку є підвищений попит на долар, щоб Україна могла придбати вакцину за кордоном.

Крім того, відновлюється діяльність імпортерів, які скуповують іноземну валюту, після того області України виходять з червоних зон.

Інтервенції НБУ

Нацбанк майже місяць не втручався у валютний ринок. Але зі зміцненням гривні, Нацбанк може вийти з купівлею долара. А це відповідно не дасть гривні рости швидко.