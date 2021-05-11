Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина" , в период 11 – 14 мая коридор на межбанке будет в пределах 27,65 – 27,90 гривны. В банках наличный курс доллара будет в пределах 27,60 – 27,90 гривны.

Актуально Курс валют на 11 мая: Нацбанк ослабил позиции гривны

Аналитики, опрошенные Liga.net также сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 27,60 – 27,90 .

Что влияет на гривну

ОВГЗ и нерезиденты

Иностранные инвесторы, чтобы покупать украинские облигации, продают валюту и покупают гривну. Это ее укрепляет. Именно спрос нерезидентов на ОВГЗ называли причиной укрепления гривны в 2019 году и в первой половине 2021 года – до момента подведения Россией войск к границе с Украиной. Тогла инвестиции упали на 300 миллионов долларов и гривна начала падать.

Однако финансисты, опрошенные Liga.net ожидают, что инвесторы вернутся в Украину и это даст гривне возможность вернуться к диапазону 27,00 – 27,50 за доллар.

Коронавирус

Пандемия COVID-19 неизменно остается препятствием для гривны. Из-за вакцинации на валютном рынке есть повышенный спрос на доллар, чтобы Украина могла приобрести вакцину за рубежом.

Кроме того, восстанавливается деятельность импортеров, которые скупают иностранную валюту, после того как области Украины выходят из красных зон.

Интервенции НБУ

Нацбанк почти месяц не вмешивался в валютный рынок. Но с укреплением гривны, Нацбанк может выйти с покупкой долларов. А это соответственно не даст гривне расти быстро.