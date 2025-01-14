Долар буде рости чи падати: що прогнозують у Goldman Sachs на 2025 рік

Один із топових банків у США змінив прогноз для долара на 2025 рік. У Goldman Sachs очікують зростання американської валюти завдяки низці важливих факторів.

Який курс долара буде в 2025 році

У Goldman Sachs вважають, що долар суттєво зросте в 2025 році. Аналітики змінили свій прогноз для курсу долара з врахуванням нових даних. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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В американському банку вважають, що сильна економіка США та потенційне підвищення тарифів на імпортні товари може призвести до сповільнення темпів зниження ставок Федеральним резервом. Нагадаємо, що центральний банк США раніше заявляв, що у 2025 році буде проводити обережнішу політику.

Важливо! У Goldman Sachs прогнозують, що долар зросте приблизно на 5% в 2025 році.

Варто додати, що за останні два місяці аналітики банку вдруге змінюють свій прогноз для долара на рік. Обидва рази вони корегували прогноз у бік зростання долара. Нагадаємо, що долар на початку тижня подорожчав до пікового рівня за понад 2 роки щодо кошика з 6 інших валют.

Загалом з початку 2025 року Індекс долара США зріс на 1%, згідно з даними MarketWatch. Тоді як у річному розрахунку валюта США подорожчала на 6%.