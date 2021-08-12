Долар майже по 30: уряд спрогнозував курс до 2024 року

Гривня повільно знецінюватиметься щодо долара впродовж наступних років. Такий прогноз Міністерство економіки заклало у бюджетній декларації на 2022 – 2024 роки.

Яким буде курс долара до 2024 року

У 2021 році уряд очікує, що середньорічний курс буде на рівні 28 гривень за долар. А наприкінці року становитиме 28,60 гривні. Зауважимо, що 12 серпня НБУ встановив курс долара на рівні 26,80. Щоб прогноз Мінекономіки справдився, гривня має знецінитися на 6,7%.

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Наприкінці 2022 року долар коштуватиме 28,70 гривні. При цьому середньорічний курс буде на рівні 28,60 гривні .

. У 2023 році гривня злегка ослабне – наприкінці року очікують курсу у 28,90 гривні. В середньому курс буде на рівні 28,80 гривні .

. Середньорічний курс у 2024 році очікують на рівні 29,20 гривні, а завершить рік гривня з курсом 29,40 гривні.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

Динаміка обмінного курсу гривні до долара США визначатиметься ринковими умовами, формуватиметься у плаваючому режимі та характеризуватиметься помірним рівнем девальвації, який, з одного боку, не провокуватиме тиск на внутрішні ціни, з іншого – сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності,

– йдеться у декларації.

Стабільність курсу під час пандемії

У Мінекономіки пояснюють, що у 2020 році, коли лиш почалася пандемія, гривня девальвувала всього на 4,3%. Відносній стабільності сприяли:

Позитивна динаміка зовнішньої торгівлі;

Продовження співпраці з міжнародними інвесторами, що сприяло нарощуванню міжнародних резервів на 15%.

Інші прогнози

Облікову ставку поступово будуть знижувати – до 5,2% у 2024 році.

Того ж року інфляція сягне 5%, тобто буде в межах свого цільового діапазону.

У 2024 році Україна також досягне 5% зростання ВВП.

Водночас знизиться рівень безробіття – до 7,8%.