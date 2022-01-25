У вівторок, 25 січня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 28,37 гривні. З початку року національна валюта знецінилася вже на 4%.

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Чому долар росте

Нерезиденти продовжують виходити з українського ринку: вони великими обсягами скуповують іноземну валюту, чим чинять тиск на гривню. Лише за понеділок та вівторок для балансування попиту та пропозиції НБУ продав на міжбанку близько 300 мільйонів доларів.

Рівень напруги на ринку спав у п’ятницю після переговорів між Держсекретарем США Блінкеном та Міністром закордонних справ Росії Лавровим та досить позитивної тональності їхніх заяв, вважає аналітик ICU Тарас Котович. Проте вже цього тижня з'явилися нові приводи для хвилювання.

Погіршення фону новин щодо можливої агресії РФ, інформація про евакуацію сімей дипломатів США, та розгляд можливої евакуації інших посольств, а також заяви утриматися від відвідування України та РФ, дають імпульс іноземним інвесторам відновити вихід з України. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові

Зверніть увагу! З початку року портфель ОВДП на руках нерезидентів скоротився на 8,3 мільярда гривень, і темпи його падіння зберігаються.

Чого чекати від курсу цього тижня

Цього тижня на курс долара впливатиме 2 головні фактори:

Російська агресія

Загроза повномасштабного вторгнення з боку Росії й далі створюватиме нервозність на ринок, що негативно впливатиме на українську гривню. Вже у понеділок гривня знецінилася через новини про від'їзд дипломатів різних країн з України.

Проте наразі це не головний чинник зростання котирувань. В п’ятницю Держказначейство перерахувало експортерам досить великий транш ПДВ-повернення – 1,8 мільярда гривень. І цього тижня тиск на гривню з боку цього чинника буде залишатися актуальним. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Сплата податків

Підтримку гривні цього тижня буде надавати збільшений попит на вільну гривневу ліквідність з боку бізнесу, який до кінця тижня має сплатити податки.

Прогноз курсу долара до 29 січня

Баланс цих двох чинників наразі дає привід прогнозувати помірне зростання курсу долару цього тижня. Але цілком ймовірні й періоди зміцнення гривні. За останні два тижні на ринку сформувався достатньо значний обсяг відкладеної пропозиції, який може суттєво вплинути на курсову траєкторію.

Анна Золотько вважає, що торги цього тижня будуть дуже волатильними, ймовірні дуже суттєві курсові коливання навіть впродовж однієї сесії. При цьому курс буде в рамках 28,15 – 28,65 гривні за долар.

вважає, що торги цього тижня будуть дуже волатильними, ймовірні дуже суттєві курсові коливання навіть впродовж однієї сесії. При цьому курс буде в рамках за долар. Після нетривалої стабілізації гривня продовжить ослаблення, прагнучи до максимальних рівнів поточного року зони 28,50 – 28,60 гривні за долар, прогнозує Віталій Мінько.

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