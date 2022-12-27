Складний період для Єврозони: топовий чиновник з ЄЦБ розповів про головні ризики

Віцепрезидент Європейського центрального банку вважає, що Єврозона зіткнулася із серйозним викликом. Це вплине як на бізнеси, так і на індивідів.

Луїс де Гіндос заявив, що високі темпи інфляції, які фіксують в усій Європі, збігаються з уповільненням економіки та низькими темпами зростанням. Він наголосив, що і бізнеси, й окремі особи мають діяти розсудливо та робити розрахунки на довготривалу перспективу.

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Віцепрезидент Європейського центробанку також прокоментував ситуацію із підняттям ставки, що відповідно призводить до подорожчання позик. За його словами, рішення будуть ухвалювати зустріч за зустріччю з врахуванням усіх необхідних даних. Нагадаємо, що у вересні 2022 року інфляція у Єврозоні досягла 10% у річному розрахунку.

Крім того, Гіндос підтримав думку, що економіка Єврозони пройде через нетривалу та неглибоку рецесію, перш ніж вона повернеться до зростання у другому кварталі 2023 року.

Ця ситуація, безсумнівно, є викликом для бізнесів та їхньої стійкості,

– наголосив віцепрезидент ЄЦБ.

Він додав, що з врахуванням прогнозів про потенційну рецесію та поточний рівень невизначеності створює для бізнесів та підприємців нові складнощі, а також ускладнює розподіл капіталу. Саме тому він наполягає на тому, що зараз вкрай важливо діяти розсудливо. Варто зауважити, що в одному з останніх опитувань, економісти оцінили шанси початку рецесію у Єврозоні протягом року на рівні 78%.