Сложный период для Еврозоны: топовый чиновник из ЕЦБ рассказал о главных рисках

Вице-президент Европейского центрального банка считает, что Еврозона столкнулась с серьезным вызовом. Это повлияет как на бизнесы, так и на индивидов.

Луис де Гиндос заявил, что высокие темпы инфляции, фиксирующиеся по всей Европе, совпадают с замедлением экономики и низкими темпами роста. Он подчеркнул, что и бизнесы, и отдельные лица должны действовать благоразумно и производить расчеты на долгосрочную перспективу.

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Вице-президент Европейского центробанка также прокомментировал ситуацию с поднятием ставки, что соответственно приводит к удорожанию ссуд. По его словам, решения будут принимать встречу по встрече с учетом всех необходимых данных. Напомним, что в сентябре 2022 года инфляция в Еврозона достигла 10% в годовом расчете.

Кроме того, Гиндос поддержал мнение, что экономика Еврозоны пройдет через непродолжительную и неглубокую рецессию, прежде чем она вернется к росту во втором квартале 2023 года.

Эта ситуация, несомненно, вызов для бизнесов и их устойчивости,

– подчеркнул вице-президент ЕЦБ.

Он добавил, что с учетом прогнозов о потенциальной рецессии и текущем уровне неопределенности создает для бизнесов и предпринимателей новые сложности, а также усложняет распределение капитала. Именно поэтому он настаивает на том, что сейчас очень важно действовать благоразумно. Следует заметить, что в одном из последних опросов экономисты оценили шансы начала рецессию в Еврозоне. в течение года на уровне 78%.