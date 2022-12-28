Складно буде навіть розвиненим економікам: прогноз від експерта на наступні 10 років
Джерело:CNBC
Найімовірніше, світова економіка у наступні 10 років не буде демонструвати звичні темпи зростання. Про це свідчать нові прогнози експертів.
За словами головного економіста Tressis Gestion Даніеля Лакалле, глобальна економіка, цілком ймовірно, у наступні 10 років буде фіксувати повільніші темпи зростання.
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Світ вступає у нову економічну фазу
Економіки по всьому світу стикаються із низкою серйозних викликів – від повномасштабного вторгнення Росії в Україну до політики нульової терпимості у Китаї, які призвели до потужної інфляції та послаблення економічної активності.
Зокрема, у Міжнародному валютному фонді прогнозують, що темпи зростання світового ВВП сповільниться від 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році, а також – 2,7% у 2023 році.
У Фонді заявили, що це найслабший прогноз з 2001 року. Винятком були лише глобальної фінансової кризи та гострої фази пандемії коронавірусу, яка спалахнула у 2019 році. Щодо інфляції то експерти очікують такого розвитку ситуації:
- Прогноз зріс з 4,7% у 2021 році до 8,8% у 2022 році;
- У наступні 2023 та 2024 роках очікують, що інфляція сягне 6,5% та 4,1% відповідно;
- Усі ці показники вище цілей багатьох центробанків у світі стосовно інфляції.
Водночас Китай запропонував економістам та учасникам ринку певну надію, коли влада країни заявила про скасування обмежень для приїжджих з 8 січня. Це символізує кінець для політики нульової терпимості у Піднебесній, яка діяла в країні протягом майже 3 років.
Даніель Лакалле додав, що загалом для ринку найбільшим позитивом у 2023 році стануть можливості для повного відновлення Китаю, який на сьогодні є другою економікою світу.
Однак економіст з Tressis Gestion додав, що навряд чи це допоможе світу повернутися до темпів економічного зростання, які фіксували протягом тривалого періоду до початку пандемії коронавірусу.
Він додав, що світова економіка входить у десятиліття дуже слабких темпів зростання. Зокрема, розвинені економіки будуть вважати позитивним результатом зростання на рівні 1% у річному розрахунку. Ба більше, додатковим викликом стане посилення інфляції.