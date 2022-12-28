Сложно будет даже развитым экономикам: прогноз от эксперта на следующие 10 лет

Скорее всего, мировая экономика в следующие 10 лет не будет демонстрировать привычные темпы роста. Об этом свидетельствуют новые прогнозы экспертов.

По словам главного экономиста Tressis Gestion Даниэля Лакалле, глобальная экономика, по всей вероятности, в последующие 10 лет будет фиксировать более медленные темпы роста.

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Мир вступает в новую экономическую фазу

Экономики по всему миру сталкиваются с рядом серьезных вызовов – от полномасштабного вторжения России в Украину до политики нулевой терпимости в Китае, которые привели к мощной инфляции и ослаблению экономической активности.

В частности, в Международном валютном фонде прогнозируют, что темпы роста мирового ВВП замедлится от 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году, а также – 2,7% в 2023 году.

В Фонде заявили, что это самый слабый прогноз с 2001 года. Исключение были лишь глобальный финансовый кризис и острая фаза пандемии коронавируса, которая вспыхнула в 2019 году. Что касается инфляции, то эксперты ожидают такого развития ситуации:

Прогноз вырос с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году;

в 2021 году до в 2022 году; В последующие 2023 и 2024 годах ожидают, что инфляция достигнет 6,5% и 4,1% соответственно;

годах ожидают, что инфляция достигнет соответственно; Все эти характеристики выше целей многих центробанков в мире по отношению к инфляции.

В Европейском центральном банке заявили, что страны Еврозоны столкнулись с серьезными вызовами. Прежде всего загадали о мощную инфляцию, совпавшую по замедлению темпов экономического роста и экономической активности.

В то же время Китай предложил экономистам и участникам рынка определенную надежду, когда власти страны заявили об отмене ограничений для приезжих с 8 января. Это символизирует конец для политики нулевой терпимости в Поднебесной, действовавшей в стране почти 3 года.

Даниэль Лакалле добавил, что в целом для рынка наибольшим позитивом в 2023 году станут возможности для полного восстановления Китая, который сегодня является второй экономикой мира.

Однако экономист Tressis Gestion добавил, что вряд ли это поможет миру вернуться к темпам экономического роста, которые фиксировали в течение длительного периода до начала пандемии коронавируса.

Он добавил, что мировая экономика входит в десятилетие очень слабых темпов роста. В частности, развитые экономики будут считать положительным результатом роста на уровне 1% в годовом расчете. Более того, дополнительным вызовом станет усиление инфляции.