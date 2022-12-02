Безпечні гавані та готівка в пріоритеті: хто вони – аутсайдери та переможці на ринку нерухомості

Ринок нерухомості – це один із популярних інструментів серед заможних інвесторів. У зв'язку з цим вони назвали найкращі та найгірші ринки у цьому секторі на 2023 рік.

Загалом в агентстві нерухомості Knight Frank заявляють, що наступного року навіть найсильніші ринки з предметами розкоші трохи "охолонуть" через підняття процентних ставок та сповільнення економіки. Щодо елітної нерухомості, то вони виділяють кілька міст, які мають потенціал і навпаки.

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Лідери та аутсайдери на ринку нерухомості у 2023 році

До першої категорії потрапили два всесвітньо відомих міста – Дубай та Маямі. Очікують, що у 2023 році нерухомість у цих містах зросте в ціні на 13,5% та 5% відповідно. Також прогнозують подорожчання таких об'єктів на 4% в ірландському Дубліні, португальському Лісабоні та американському Лос-Анджелесі.

Американський мегаполіс Нью-Йорк опинився посередині рейтингу. Згідно зі звітом, у 2023 році ціни на нерухомість зростуть на 2%. Додамо, що до початку кризи у сфері криптовалют мер міста у США навіть отримав перше зарплату у цифрових монетах. Аутсайдерами рейтингу стали:

Сеул та Лондон, столиці Південної Кореї та Великої Британії;

В обох містах очікують спаду на ринку нерухомості на рівні 3%.

Ба більше, експерти очікують, що у 2023 році будуть надавати перевагу покупцям, які будуть готові платити готівкою. Для продавців це буде більш приваблива опція. Політична та економічна нестабільність у багатьох країнах світу також сприятимуть пошуку більш зрілих та прозорих ринків предметів розкоші.

Яку динаміку фіксували на цих ринках

Ціни на об'єкти нерухомості у 2022 році в Дубаї виросли на 50%, тож прогноз на наступний рік свідчить про серйозний спад. Це місто стало популярною гаванню для багатьох заможних осіб. Велику частку серед них склали росіяни, які намагалися врятувати свої капітали, яхти та інші об'єкти на тлі санкції країн Заходу через повномасштабну агресію проти України.

Цього року російські сировинні трейдери почали масово переїжджати зі Швейцарії до ділової столиці ОАЕ . Йдеться саме про Дубай.

Американське місто Маямі також залишається популярним прихистком для статків. Тут важливу роль відіграють низькі податки та зростання кількості фінансових компаній, штаб-квартири чи офіси яких розташовані й Південній Флориді.

Прогноз для ринку нерухомості на наступний рік у Нью-Йорку теж свідчить про незначний спад порівняно з 2022 роком. Крім того, чимало брокерів очікують, що з січня можуть зафіксувати й зниження цін, особливо це стосується Мангеттену. Тоді як в Knight Frank попереджають, що місто може виграти від іноземних покупців.