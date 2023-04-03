Криптоапокаліпсис наближається, – економіст, який передбачив кризу 2008 року
Джерело:Нуріель Рубіні
З початку 2023 року ринок криптовалют почав стрімко відновлювати позиції, а відомі цифрові монети – зростати в ціні. Проте американський економіст Нуріель Рубіні вважає, що на світ насувається криптоапокаліпсис.
Нуріель Рубіні, який передбачив світову фінансову кризу 2008 року, вважає, що тиск регуляторів на галузь стає все сильнішим. На його думку, тепер на цифрові активи чекає розплата.
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Криптоапокаліпсис насувається
Американський економіст формує свій прогноз на основі заяв очільника Комісії з цінних паперів і бірж США. Річ у тому, у відомстві зробили запит про додаткове фінансування для боротьби з неправомірними діями у галузі криптовалют. Йдеться про суму у розмірі 2,4 мільярда доларів.
За його словами, Комісії з цінних паперів і бірж США тепер зможе переслідувати крипто- і всіх інших шахраїв. Крім того, Нуріель Рубіні очікує, що криптобіржі також зазнають краху у майбутньому у результаті колапсу банків, які працювали з цифровими активами.
Криптоапокаліпсис наближається! Вимирання попереду,
– заявив Рубіні.
Нуріель Рубіні ще у 2021 році заявляв, що біткойн не зможе мати реальної вартості на ринку після того, як держави почнуть активно використовувати національних цифрових валют. Водночас кілька експертів навпаки прогнозують стрімке подорожчання біткойна:
- Очільник відділу досліджень та стратегії компанії Matrixport Маркус Тілсон прогнозує подорожчання біткойна до 45 тисяч доларів вже до кінця 2023 року;
- Аналітик, інвестор та мільярдер Тім Дрейпер абсолютно переконаний, що у наступні менше ніж два роки вартість біткойна зросте аж на 900%. Тобто курс цифрової монети, за його словами, сягне 250 тисяч доларів.