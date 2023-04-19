Біткойн може подорожчати до 40 тисяч доларів: бізнесмен з США назвав умову

Генеральний директор компанії Galaxy Digital Майк Новограц поділився новим прогнозом щодо біткойна, який на сьогодні є флагманом ринку криптовалют.

На думку Майка Новограца, вартість біткойна сягне позначки на рівні 40 тисяч доларів, коли Федеральна резервна система США почне знижувати ставку. Нагадаємо, що з 2022 року американський центральний банк проводить агресивну монетарну політику задля боротьби з інфляцією.

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Новий прогноз для біткойна

Бізнесмен заявив, що найбільш прибутковими угодами досі залишаються золото, євро, біткойн та Ethereum. Мовляв, саме ці активи будуть фіксувати впевнену динаміку, коли Федеральний резерв відмовиться від підвищення базової ставки.

До теми! На минулому тижні євро досягло найкращого результату проти долара США за рік. Тоді як під час попередньої торгової сесії нові дані про Китай посилають позитивні сигнали цій валюті.

Додамо актуальні дані про біткойн на ринку:

Вартість цифрової монети коливається на рівні 30 255 доларів ;

; Ринкова капіталізація криптовалюти становить 585,41 мільярда доларів , за даними CoinDesk;

, за даними CoinDesk; З початку року біткойн подорожчав на понад 83%.

Водночас Майк Новограц вважає, що через крах американських банків будуть фіксувати скорочення обсягу позик. На його думку, це може спровокувати кредитну кризу. Відтак це потягне за собою більш агресивне зниження ставки центральним банком США, ніж прогнозували, на тлі "уповільнення економіки".

Крім того, Новограц наголосив, що головним фактором невизначеності на ринку залишається позов проти криптобіржі Binance, який американський регулятор подав у березні 2023 року. Мовляв, компанія порушує фінансові закони США.