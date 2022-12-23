У прогнозі на наступний рік очільника та головного інвестиційного директора компанії Swiss Asia Capital йдеться про те, що золото може протестувати нові максимуми на ринку.

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Золото може досягти нового рекорду

Юрг Кінер заявив, що діапазон цін на дорогоцінний метал у 2023 році може скласти від 2500 до 4000 доларів США за унцію. Ще один важливий фактор, який варто враховувати, – існування досить великих шансів на серйозні зміни на ринку.

За словами експерта, найімовірніше, це буде не просто 10% чи 20%, а коливання, які дійсно досягнуть нових пікових значень. Він додав, що чимало країн можуть зафіксувати "невеличку рецесію" уже у першому кварталі 2023 року. Ба більше, заявляють, що у Великій Британії уже почався цей процес.

До теми! Відповідно це спонукає центробанки сповільнити темпи підняття ставок. На цьому фоні привабливість золота на ринку стрімко зросте. Кінер також наголосив, що золото – це єдиний актив, яким володіють усі центральні банки.

Згідно з даними Всесвітньої золотої ради, центробанки придбали 400 тонн золота у третьому кварталі 2022 року. Це майже вдвічі більше, ніж попередній рекорд, який був зафіксований за аналогічний період у 2018 році. Тоді цей показник дорівнював 241 тонні дорогоцінного металу.

Експерт також підмітив, що інвестори, цілком ймовірно, будуть звертати більше уваги на золото, оскільки інфляція все ще залишається потужним фактором впливу у світі. Натомість золото – це хороший варіант відразу для кількох цілей:

Захист від зростання цін;

Вигідна опція на час стагфляції (поєднання стагнації у виробництві відбувається з інфляцією);

Вдале доповнення до інвестиційного портфеля.

Інші прогнози та фактори впливу

Трохи відмінну позицію оприлюднив експерт з компанії Slatestone Wealth. Він не згоден, що у наступному році вартість золота зросте більше, ніж вдвічі. За його словами, ціни на дорогоцінний метал зафіксують певний відкат та супротив на рівні 1900 доларів за унцію.

Він також підкреслив, що цей показник суттєво буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з інфляцією з врахуванням підвищенням ставок центробанками.

Також на вартість золота буде впливати динаміка долара США. Якщо американська валюта буде слабшати на ринку, то золото може дорожчати. З іншої сторони, якщо Федеральний резерв буде продовжувати агресивну монетарну політику протягом довгого періоду. Це означатиме, що долар отримає важливу підтримку тим самим збільшивши тиск на метал, пише Capital.