2023 рік стане одним із найгірших для світової економіки, – економіст Bloomberg

Світова економіка змогла суттєво оговтатися від наслідків пандемії коронавірусу. Водночас у новому прогнозі від Bloomberg попереджають про майбутні виклики.

Економіст Bloomberg Economics Скотт Джонсон очікує, що глобальна економіка виросте на 2,4% у 2023 році. Це свідчить про сповільнення темпів зростання, оскільки на цей рік прогнозують результат на рівні 3,2%.

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Економіст прогнозує найгірший результат для економіки у 2023 році

За словами експерта, економічне зростання у 2023 році може стати найгіршим результатом за останні 30 років. Річ у тому, що це будуть найповільніші темпи зростання з 1993 року. Винятком були кризові періоди – 2009 та 2020 роки.

Скотт Джонсон також додав, що згідно з аналізом, американська економіка увійде у фазу рецесії наприкінці 2023 року, а для країн Єврозони криза стане реальністю вже з початку року.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат. Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Він додав, що Федеральна резервна система США, найімовірніше, буду підійме ставку до 5% і буде тримати на такому рівні до 1 кварталу 2024 року. Нагадаємо, що американський центробанк проводить одну із найбільш агресивних монетарних політик у світі, аби вгамувати інфляцію. Тоді як стрімкіше зниження інфляції у Єврозоні означатиме нижчу ставку та можливість скорочень вже наприкінці 2023 року.

Додамо більше прогнозів на наступний рік:

За прогнозами ринкових стратегів, які взяли участь в опитуванні Reuters, долар зміцнить позиції відносно більшості валют у найближчі місяці, адже потенційна рецесія у США та інших країнах, найімовірніше, допоможе утримати цю валюту на стабільному рівні у 2023 році;

Індія має потенціал стати третьою економікою світу вже до 2030 року та закрити трійку лідерів, де перші дві позиції займають США та Китай відповідно. Такі прогнози оприлюднили експерти S&P Global та Morgan Stanley.