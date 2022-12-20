2023 рік стане одним із найгірших для світової економіки, – економіст Bloomberg
Джерело:Yahoo!Finance
Світова економіка змогла суттєво оговтатися від наслідків пандемії коронавірусу. Водночас у новому прогнозі від Bloomberg попереджають про майбутні виклики.
Економіст Bloomberg Economics Скотт Джонсон очікує, що глобальна економіка виросте на 2,4% у 2023 році. Це свідчить про сповільнення темпів зростання, оскільки на цей рік прогнозують результат на рівні 3,2%.
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Економіст прогнозує найгірший результат для економіки у 2023 році
За словами експерта, економічне зростання у 2023 році може стати найгіршим результатом за останні 30 років. Річ у тому, що це будуть найповільніші темпи зростання з 1993 року. Винятком були кризові періоди – 2009 та 2020 роки.
Скотт Джонсон також додав, що згідно з аналізом, американська економіка увійде у фазу рецесії наприкінці 2023 року, а для країн Єврозони криза стане реальністю вже з початку року.
Що таке рецесія
Він додав, що Федеральна резервна система США, найімовірніше, буду підійме ставку до 5% і буде тримати на такому рівні до 1 кварталу 2024 року. Нагадаємо, що американський центробанк проводить одну із найбільш агресивних монетарних політик у світі, аби вгамувати інфляцію. Тоді як стрімкіше зниження інфляції у Єврозоні означатиме нижчу ставку та можливість скорочень вже наприкінці 2023 року.До теми! МВФ прогнозує, що найкращий результат за темпами економічного зростання у 2022 році продемонструє Індія з показником на рівні 6,8%. Серед країн Європи лідером може стати Іспанія. Там прогнозують зростання ВВП на рівні 4,3%.
Додамо більше прогнозів на наступний рік:
- За прогнозами ринкових стратегів, які взяли участь в опитуванні Reuters, долар зміцнить позиції відносно більшості валют у найближчі місяці, адже потенційна рецесія у США та інших країнах, найімовірніше, допоможе утримати цю валюту на стабільному рівні у 2023 році;
- Індія має потенціал стати третьою економікою світу вже до 2030 року та закрити трійку лідерів, де перші дві позиції займають США та Китай відповідно. Такі прогнози оприлюднили експерти S&P Global та Morgan Stanley.