Продовження ведення бізнесу з нацистською Німеччиною, – відомий інвестор про роботу в Росії
Джерело:Business Insider
Міжнародний фінансист та інвестор Білл Браудер прокоментував позицію компаній, які досі залишаються на ринку Росії. Він також поділився алгоритмом дій, який, на його думку, має обрати корпоративний світ.
Білл Браудер є співзасновником та гендиректором інвестиційного фонду Hermitage Capital Management. Ця компанія з 1995 по 2006 роки була одним з найбільших фондів закордонних інвестицій, що діяли на російському фондовому ринку. Зараз інвестора характеризують як ворога Путіна.
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Інвестор та ворог Путіна – про бізнес в Росії
Браундер наголосив, що кожен бізнес має моральне зобов'язання покинути ринок Росії й неважливо, якою буде ціна. Він також додав, що нікому не варто турбуватися про повернення, оскільки у Росії після режиму Путіна будуть раді усім.
Компанії, які залишаються у Росії, є еквівалентом продовження ведення бізнесу з нацистською Німеччиною,
– пояснив Браундер.
Інвестор уточнив: якщо Путін залишиться при владі, то у компаній не повинно виникати бажання повернутися на цей ринок. Нагадаємо, що сотні компаній добровільно вирішили розірвати зв'язки з російським ринком після нападу Росії на Україну.
Водночас чимало брендів продовжують свою діяльність на території країни-агресорки, згідно з даними Єльського університету, який простежив та розділив на категорії понад 800 компаній.
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