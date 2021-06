Продажі Victoria's Secret злетіли до 500 мільйонів доларів: який мільярдер став каталізатором

Лес Векснер минулого тижня продав акції L Brands Inc. на суму 327 мільйонів доларів. Це стало поштовхом для зростання продажів акцій корпорації краси. Бренд вже заробив 500 мільйонів доларів.

Напередодні 85-річний Векснер та його дружина Ебігейл повідомили про вихід з ради директорів роздрібної мережі. Мільярдер покинув пост головного виконавчого директора компанії у 2020 році.

Засновник Victoria's Secret продає цінні папери

Підприємець протягом кількох минулих років кілька разів продавав транші цінних паперів. Зазвичай, він отримував від 100 до 200 мільйонів доларів на рік. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, його частка в компанії зараз становить близько чверті його власного капіталу, який оцінюють у 9,7 мільярда доларів.

Векснер один із мільярдерів, які у 2021 році продали великі транші акцій. Зокрема члени сім'ї Уолтон продали цінні папери Walmart Inc. на суму понаддоларів. Джефф Безос перевів у готівку акції Amazon.com Inc. надоларів. Виконавчий директор Blackstone Group Inc. Тоні Джеймс у травні позбувся активів на суму понаддоларів.

Векснер продав свої активи у досить делікатний для нього період. Річ у тому, що ім'я багатія часто виникає у контексті справи шахрая-педофіла Джеффрі Епштейна. Журнал Vanity Fair інформує, що у 2003 році Епштейн запропонував купувати та продавати акції від імені Векснера, з яким познайомився в середині 1980-х. Чоловік скоїв самогубство у в'язниці у в 2019 році, коли чекав на суд.

Мільярдер все ще може капіталізувати зростання вартості активів L Brands. Акції компанії, до складу якої входять Victoria's Secret та Bath & Body Works, злетіли більше, ніж на 600% з моменту досягнення п'ятирічного мінімуму в березні 2020 року. За даними Yahoo! Finance, зараз вартість одного активу L Brands зупинилася на рівні 65 доларів.

Вартість акцій L Brands з 2020 року / Yahoo! Finance