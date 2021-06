Продажи Victoria's Secret взлетели до 500 миллионов долларов:какой миллиардер стал катализатором

Лес Векснер на прошлой неделе продал акции L Brands Inc. на сумму 327 миллионов долларов. Это стало толчком для роста продаж акций корпорации красоты. Бренд уже заработал 500 миллионов долларов.

Накануне 85-летний Векснер и его жена Эбигейл сообщили о выходе из совета директоров розничной сети. Миллиардер покинул пост главного исполнительного директора компании в 2020 году.

Основатель Victoria's Secret продает ценные бумаги

Предприниматель в течение нескольких прошлых лет несколько раз продавал транша ценных бумаг. Обычно, он получал от 100 до 200 миллионов долларов в год. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его доля в компании сейчас составляет около четверти его собственного капитала, который оценивается в 9,7 миллиарда долларов.

Векснер один из миллиардеров, которые в 2021 году продали большие транши акций. В том числе члены семьи Уолтон продали ценные бумаги Walmart Inc. на сумму болеедолларов. Джефф Безос обналичил акции Amazon.com Inc. надолларов. Исполнительный директор Blackstone Group Inc. Тони Джеймс в мае лишился активов на сумму болеедолларов.

Векснер продал свои активы в достаточно деликатный для него период. Дело в том, что имя богача часто возникает в контексте дела мошенника-педофила Джеффри Эпштейна. Журнал Vanity Fair информирует, что в 2003 году Эпштейн предложил покупать и продавать акции от имени Векснера, с которым познакомился в середине 1980-х. Мужчина совершил самоубийство в тюрьме в 2019 году, когда ждал суда.

Миллиардер все еще может капитализировать рост стоимости активов L Brands. Акции компании, в состав которой входят Victoria's Secret и Bath & Body Works, взлетели более чем на 600% с момента достижения пятилетнего минимума в марте 2020 года. По данным Yahoo! Finance, сейчас стоимость одного актива L Brands остановилась на уровне 65 долларов.

Стоимость акций L Brands с 2020 года / Yahoo! Finance