Загубили чек від золотих прикрас: чи можна їх продати та що потрібно мати при собі

Adv

Чи приймуть золото без чека та бірки

В Україні можна продати золоті прикраси навіть без оригінального чека з магазину та товарної бірки. Їхня відсутність сама по собі не означає, що виріб не має цінності або що його не можна здати до спеціалізованого пункту скупки, йдеться у Ліцензійних умовах щодо операцій із ювелірними виробами.

Зокрема, старі каблучки, ланцюжки, браслети та сережки можна запропонувати ломбардам або компаніям, які займаються викупом дорогоцінних металів. Під час оцінювання фахівці звертають увагу насамперед на фактичну вагу виробу, пробу золота та стан прикраси.

Водночас варто розрізняти товарну бірку та державне пробірне клеймо. Бірка містить інформацію про виробника, назву виробу, пробу, масу та інші характеристики прикраси. Натомість пробірне клеймо підтверджує відповідність дорогоцінного металу заявленій пробі.

Зверніть увагу! Відсутність бірки не є перешкодою для оцінювання старої прикраси. Якщо ж на виробі немає державного пробірного клейма, це також не обов'язково унеможливлює його приймання як брухту дорогоцінного металу. Проте для подальшого продажу ювелірних виробів діють окремі вимоги: відповідно до правил торгівлі дорогоцінними металами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 802, торгівля золотими прикрасами без державного пробірного клейма заборонена.

Тому прикрасу без бірки або клейма можуть оцінювати саме як металобрухт, а не як повноцінний ювелірний виріб для повторного продажу.

Які документи потрібні, щоб продати золото

Для продажу золотих прикрас не обов'язково зберігати чек із магазину, де їх придбали. Проте продавцеві потрібно мати документ, який посвідчує особу. Залежно від установи це може бути паспорт громадянина України або інший документ, що дозволяє ідентифікувати клієнта.

Наприклад, у правилах проведення операцій із дорогоцінними металами передбачено ідентифікацію продавця під час оформлення відповідних операцій. Також документ, що посвідчує особу, потрібен для оформлення приймання виробів у ломбардах.

Перед тим як погоджуватися на продаж, варто перевірити, як саме оцінюють прикрасу. Зазвичай процедура передбачає визначення проби металу, зважування та розрахунок вартості з урахуванням вмісту чистого золота. Якщо прикраса має дорогоцінні камені або інші вставки, їхню масу можуть враховувати окремо.

Важливо! Оцінювання та зважування має відбуватися у присутності продавця. Такий підхід, зокрема, передбачений інструкцією Національного банку України щодо купівлі дорогоцінних металів у населення. Тому перед передаванням прикраси варто самостійно перевірити її вагу та уточнити запропоновану ціну за грам відповідної проби.

Також потрібно враховувати, що ломбард і пункт скупки золота пропонують різні формати операцій. У першому випадку прикрасу можна залишити під заставу та отримати позику, а в другому – продати її за погодженою вартістю. Тому перед оформленням угоди важливо з'ясувати, чи йдеться саме про викуп виробу, чи про заставу з можливістю подальшого повернення.

Отже, відсутність чека та товарної бірки не позбавляє власника можливості продати старі золоті прикраси. Головне – звернутися до спеціалізованої установи, мати документ для підтвердження особи та уважно перевірити умови оцінювання й розрахунку.

До речі, ми розповідали, що золоті прикраси нерідко підробляють, використовуючи дешевші метали або лише тонке позолочення. Втім, є кілька простих способів, які допоможуть у домашніх умовах попередньо перевірити виріб і запідозрити фальсифікат.