Як за хвилину перевірити золото вдома: 5 ознак, які викриють підробку

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Як перевірити золото в домашніх умовах: основні способи

Перш ніж звертатися до ювеліра, можна самостійно оглянути прикрасу та провести кілька нескладних перевірок. Насамперед варто знайти пробу, повідомляють у Держпродспоживслужбі. Зазвичай її наносять на внутрішню частину каблучки, застібку ланцюжка або іншу малопомітну ділянку виробу.

В Україні використовують такі проби золота:

375 – містить 37,5% чистого золота;

500 – 50%;

585 – 58,5%;

750 – 75%;

958 – 95,8%;

999 – 99,9%.

Наявність відповідного маркування є важливою ознакою, однак сама по собі ще не гарантує справжності виробу. Клеймо також можуть підробити, тому потрібно звертати увагу на його чіткість, розташування та відповідність іншим характеристикам прикраси.

Ще один поширений спосіб перевірки – використання магніту. Справжнє золото не має магнітних властивостей, тому якісний золотий виріб не повинен притягуватися до магніту. Якщо прикраса активно реагує на нього, це може свідчити про наявність у складі магнітних металів.

Проте негативна реакція на магніт не є доказом справжності золота. Адже існують метали та сплави, які також не притягуються до магніту. Крім того, окремі деталі прикраси, наприклад, пружинка в застібці, можуть відрізнятися за складом від основного виробу.

Важливо! Також варто уважно оглянути поверхню прикраси. Якщо на місцях найбільшого тертя помітні потертості, а під золотистим покриттям проглядається інший колір металу, це може бути ознакою позолоченого виробу. Особливу увагу слід приділити застібкам, внутрішній поверхні каблучок та ланкам ланцюжків.

Окремо можна оцінити вагу прикраси. Золото має високу густину, тому виріб із цього металу зазвичай відчутно важчий за аналогічну за розміром прикрасу з багатьох поширених недорогоцінних металів. Водночас цей критерій залежить від конструкції виробу, наявності порожнин та інших металів у сплаві.

Які домашні методи перевірки золота можуть бути небезпечними

В інтернеті можна зустріти чимало порад щодо перевірки золота за допомогою оцту, йоду, лимонного соку або навіть побутової хімії. Однак такі експерименти не дають надійного результату та можуть пошкодити поверхню прикраси, її покриття або декоративні вставки.

Не варто також перевіряти золото шляхом подряпування об керамічну плитку. Цей метод не дозволяє достовірно встановити пробу металу, а сама прикраса може отримати подряпини. Використання спеціальних кислот без відповідних навичок також небажане: вони можуть пошкодити виріб і становлять небезпеку для шкіри та очей.

Важливо! Жоден із перелічених домашніх способів не здатний остаточно підтвердити справжність золота. Вони лише допомагають виявити підозрілі ознаки та визначити, чи варто додатково перевірити прикрасу.

Для точного визначення складу металу краще звернутися до ювеліра або спеціалізованої лабораторії. Зокрема, для аналізу використовують рентгенофлуоресцентний метод (XRF), який дає змогу визначити хімічний склад сплаву та вміст дорогоцінних металів.

Тож якщо є сумніви щодо справжності прикраси, не варто покладатися лише на магніт чи зовнішній вигляд. Професійна перевірка допоможе встановити, чи справді виріб виготовлений із золота та якій пробі він відповідає.

До речі, ми писали, що прикраси з так званого медичного золота можуть коштувати у рази дешевше за вироби зі справжнього дорогоцінного металу. Причина проста: під цією назвою зазвичай продають біжутерію з недорогоцінною основою та покриттям золотого кольору або тонким шаром золота.