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Фінанси Фінансові новини Sense Bank продадуть, а отримані кошти спрямують на потреби Сил оборони, — Корецький
20 серпня, 21:51
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Оновлено - 22:00, 20 серпня

Sense Bank продадуть, а отримані кошти спрямують на потреби Сил оборони, — Корецький

Данило Жоров

Прем'єр-міністр України розповів про долю Sense Bank. Керівництво банку звинувачують у відмиванні грошей.

Низка топпосадовців банку є учасниками операції "Форест Гамп". Про долю Sense bank розповів прем'єр-міністр України у своїх соцмережах

Що сказав Корецький?

Український прем'єр повідомив, що Міністерство фінансів вже отримало чітке завдання забезпечити максимальну прозорість, конкурентність та ефективність продажу. Паралельно з підготовкою угоди Мінфін разом із Національним банком України мають вирішити всі накопичені проблеми у фінансовій установі. 

Головною метою цієї співпраці є вибудовування якісного та прозорого корпоративного управління всередині банку. Урядовець підкреслив, що кошти, отримані від продажу фінансової установи, спрямують на фінансування нагальних потреб Сил оборони України.

 

 

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