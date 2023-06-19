Індія суттєво наростила імпорт російської нафти

У травні Індія рекордно підвищила імпорт російської сирої нафти. Так сталося через знижки, які пропонує країна-агресорка, тож частка купівлі продукту з Близького Сходу та Африки значно впала.

Індія збільшила імпорт нафти

Виконавчий директор індійської державної компанії Indian Oil Вінод Кумар повідомив, що частка російського імпорту сирої нафти в Індії за минулий рік збільшилася в 10 разів й продовжує зростати.

Читайте також Нові реалії на фондовому ринку: як техгіганти знову змінюють правила гри

Частка російського імпорту сирої нафти, яка становила менше 2% у 2021 році, збільшилася в десять разів і становить близько 20% в загальному обсязі закупівель сирої нафти в Індії. У випадку з Indian Oil стрибок в російському імпорті більш значний: з 0,1% у 2021 році до 21,5% у 2022 році. І я очікую, що за поточний рік, тобто 2023, цифри будуть на рівні 30%,

– розповів він.

Індія є третьою країною у світі за розміром імпортом нафти.

У зв'язку із санкціями, які запровадили країни Заходу проти Росії, вона переорієнтувала свій нафтовий потенціал на країни Сходу. Нині основними імпортерами є Китай та Індія. У травні високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що нафтопереробники з цих країн купують сиру нафту, а потім переробляють її на паливо і продають у Європу.

У якій валюті Пакистан заплатив за нафту з Росії