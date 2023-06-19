Індія суттєво наростила імпорт російської нафти
Джерело:Reuters
У травні Індія рекордно підвищила імпорт російської сирої нафти. Так сталося через знижки, які пропонує країна-агресорка, тож частка купівлі продукту з Близького Сходу та Африки значно впала.
Індія збільшила імпорт нафти
Виконавчий директор індійської державної компанії Indian Oil Вінод Кумар повідомив, що частка російського імпорту сирої нафти в Індії за минулий рік збільшилася в 10 разів й продовжує зростати.
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Частка російського імпорту сирої нафти, яка становила менше 2% у 2021 році, збільшилася в десять разів і становить близько 20% в загальному обсязі закупівель сирої нафти в Індії. У випадку з Indian Oil стрибок в російському імпорті більш значний: з 0,1% у 2021 році до 21,5% у 2022 році. І я очікую, що за поточний рік, тобто 2023, цифри будуть на рівні 30%,
– розповів він.
У зв'язку із санкціями, які запровадили країни Заходу проти Росії, вона переорієнтувала свій нафтовий потенціал на країни Сходу. Нині основними імпортерами є Китай та Індія. У травні високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що нафтопереробники з цих країн купують сиру нафту, а потім переробляють її на паливо і продають у Європу.
У якій валюті Пакистан заплатив за нафту з Росії
- Для Пакистану пільгова ціна на нафту важлива через складну економічну ситуацію в країні. Зокрема, йдеться про гостру проблему платіжного балансу. На тлі цього існує серйозна загроза дефолту за зовнішнім боргом.
- Додають, що обсяги міжнародних резервів, якими володіє центральний банк Пакистану, може вистачити на місяць контрольованого імпорту. Перше судно з російською нафтою прибула до порту Пакистану цієї неділі.
- За нафту Пакистан розрахувався у китайських юанях. Нагадаємо, що у березні 2023 року частка юаня у міжнародних розрахунках зросла та закриває п'ятірку валют за цим показником.