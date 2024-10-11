Обмін пошкоджених доларів: які варіанти мають українці

Українці можуть стикатися з проблемою обміну банкнот долара, які мають певні пошкодження. Проте правила щодо того, які долари можна обміняти, а які – ні, та куди звертатися за обміном, досить чітко прояснили в НБУ.

Як обміняти пошкоджені банкноти

Як правило, занепокоєння виникає щодо обміну пошкоджених чи пом’ятих доларів. Річ у тому, що далеко не всі банки та небанківські установи погоджуються приймати такі банкноти. Згідно з постановою Нацбанку, такі купюри мають приймати для обміну, якщо вони не втратили своєї платіжної спроможності.

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Ба більше, НБУ створив чіткий перелік ознак зношених банкнот, які обов'язково мають приймати банки та обмінники:

Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості;

Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 міліметрів;

Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 міліметрів кожна;

Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 міліметрів кожний;

Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 міліметра кожний.

Водночас для банкнот доларів з ознаками значного пошкодження (розриви, плями, змінений колір, пошкоджені елементи захисту тощо), але зберегли ключові ознаки платіжності, в банках існує послуга інкасо.

Що таке інкасо Це банківська операція, під час якої банк приймає від клієнта пошкоджені банкноти і направляє їх на обмін іноземному банку-партнеру. Після того, як там обміняють пошкоджені купюри на нові, клієнт отримує еквівалентну суму в національній валюті на свій рахунок.

Проте варто враховувати, що не всі кредитори проводять цю операцію, тож напередодні варто уточнити інформацію щодо цього питання.