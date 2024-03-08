На сайті Мінфіну України опублікували Директиву щодо фінансових транзакцій, яку видала віцепрем’єр-міністр, міністр фінансів Канади Христя Фріланд. Згідно з нею, Канада посилює контроль за фінансовими транзакціями, пов'язаними з Росією.

Читайте також Турецький порт остаточно відмовився від російської нафти: що стало ключовим фактором впливу

Про що йдеться у директиві

кожна фінансова операція, пов'язана з Росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику,

встановлюються відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій,

застосовується зобов'язання до всіх транзакцій, що походять з Росії або призначені для Росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

Нагадуємо! Ще торік міністр фінансів Сергій Марченко закликав відповідні органи влади Канади розглянути можливість вжиття заходів подібних до тих, що були прийняті Україною, для забезпечення посиленого моніторингу транзакцій, пов'язаних з Росією.

Якими є вимоги

В Інструкціях, які пояснюють вимоги директиви, видані підрозділом фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC), йдеться про те, що фінансові операції, що походять з Росії або призначені для Росії, можуть включати, але не обмежуватися:

електронними переказами коштів, грошовими переказами або іншими переказами, які включають російську адресу відправлення або призначення;

діяльністю представників уряду Росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства Росії в Канаді);

отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою;

проведенням операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.

Сергій Марченко привітав посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з Росією.

На сьогодні директиви Міністра фінансів Канади в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з Росією,

– заявив міністр фінансів.

За його словами, Канада не дочекалася завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування країни-агресорки, й одразу прирівняла Росію до країн з чорного списку.