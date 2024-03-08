На сайте Минфина Украины опубликовали Директиву по финансовым транзакциям, которую выдала вице-премьер-министр, министр финансов Канады Христя Фриланд. Согласно ей, Канада усиливает контроль за финансовыми транзакциями, связанными с Россией.

Читайте также Турецкий порт окончательно отказался от российской нефти: что стало ключевым фактором влияния

О чем говорится в директиве

каждая финансовая операция, связана с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска,

устанавливаются соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторинга и ведения учета таких финансовых операций,

применяется обязательство ко всем транзакциям, происходящих из России или предназначенных для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.

Напоминаем! Еще в прошлом году министр финансов Сергей Марченко призвал соответствующие органы власти Канады рассмотреть возможность принятия мер подобных тем, что были приняты Украиной, для обеспечения усиленного мониторинга транзакций, связанных с Россией.

Каковы требования

В Инструкциях, которые объясняют требования директивы, выданные подразделением финансовой разведки в Канаде (FINTRAC), говорится о том, что финансовые операции, происходящие из России или предназначенные для России, могут включать, но не ограничиваться:

электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, которые включают российский адрес отправления или назначения;

деятельностью представителей правительства России (например, операции на банковском счете посольства России в Канаде);

получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой;

проведением операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, которая включает российские рубли.

Сергей Марченко приветствовал усиление Канадой контроля за финансовыми операциями, связанными с Россией.

На сегодня директивы Министра финансов Канады в рамках Закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма применяются к транзакциям с тремя странами – Северной Кореей, Ираном и с 24 февраля текущего года с Россией,

– заявил министр финансов.

По его словам, Канада не дождалась завершения поиска консенсуса в рамках FATF, по вопросу санкционирования страны-агрессора, и сразу приравняла Россию к странам из черного списка.