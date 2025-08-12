Золото традиційно асоціюється з жовтим кольором, проте в ювелірних магазинах можна зустріти й інші відтінки – білий і червоний. Відмінності між ними пов'язані не тільки із зовнішнім виглядом, але й зі складом дорогоцінного металу, а також з його вартістю.

Що таке проба золота?

У чистому вигляді – 999 проби – золото є м'яким і крихким металом, який легко деформується і погано піддається обробці. Тому його не використовують для виготовлення прикрас, пише 24 Канал.

Дивіться також Оновлені тарифи ломбардів: скільки коштує золото в Україні

Чисте золото називають банківським та відливають у злитки. Його застосовують в основному для формування золото-валютних резервів і зберігають у спеціальній упаковці, що захищає від пошкоджень.

Важливо! Проба – це показник вмісту чистого золота в сплаві, виражений в тисячних частках.

Чим вище проба, тим більше в виробі золота і вище його вартість. Для ювелірних прикрас частіше використовують золото 585 проби, яке поєднує привабливий зовнішній вигляд зі зручністю в обробці.

Що таке жовте золото?

Щоб золото стало міцнішим і придатним для виготовлення виробів, до нього додають різні домішки. Жовтий колір досягається завдяки додаванню срібла і міді в різних пропорціях.

Цікаво! Лимонний відтінок частіше зустрічається в золоті 750 проби, де срібла більше, ніж міді.

У виробах 585 проби співвідношення міді приблизно на 20% більше, ніж срібла.

Що таке біле золото?

Біле золото отримують шляхом додавання до золота срібла, нікелю, платини або паладію, що знижує інтенсивність жовтого кольору. Часто прикраси з білого золота покривають тонким шаром родію, що надає їм сріблясто-синій блиск.

Цікаво! Залежно від складу, необроблений сплав може мати відтінок від сталевого сірого до блідо-жовтого.

Через використання платини або паладію вироби з білого золота нерідко коштують дорожче, ніж аналогічні з жовтого або червоного.

Що таке червоне золото?

Червоний відтінок золоту надає мідь, яка становить близько 25% сплаву, тоді як решта 75% припадає на золото. Такий склад робить метал особливо міцним.

Цікаво! На відміну від жовтого золота, яке може бути чистим, червоне та біле завжди будуть сплавами, оскільки їхній колір досягається виключно шляхом домішок інших металів.