Нержавійка: скільки платять за кілограм і чи реально на цьому заробити

Ціни на метали відрізняються залежно від процентного кладу речовин. На остаточний прибуток впливають також регіон та компанія, де здавати металобрухт. Як виявляться, здача металів не тільки вигідна справа для гаманців, а й корисна для природи та екології.

Які ціни на кілограм нержавійки?

Про те, скільки можна заробити на нержавіючій сталі, йдеться на ресурсі "МеталоБрухт".

Передусім варто враховувати, що ціни під час здачі нержавійки залежать від 2 основних чинників. Один із них – це обсяг, у якому людина здає сталь.

Інший – зміст нікелю у сплаві. Так, якщо нікелю більше, то й ціна буде вищою. Якщо ж речовини менше у складі, то ціна відповідно буде нижчою.

Станом на 5 травня 2026 року ціни на кілограм нержавійки були такими:

нержавійка (9,5 – 17% нікелю) – 10 гривень;

нержавійка (8 нікелю) – 8 гривень;

нержавійка стружка – 5 гривень.

Однак варто враховувати, що в кожному місті чи області, а також в окремій компанії прийому – ціни можуть відрізнятись.

Окрему вартість пропонують також для тих клієнтів, які здають нержавійку у великих обсягах. Тоді ціна договірна і зазвичай кілограм коштує дорожче, ніж у прописаних прайсах.

Зауважте! Перед тим як здавати метали варто дослідити найвигідніші умови. Пошукати точки, де кращі ціни, наприклад. Зокрема можна регулярно відстежувати зміну вартості й дочекатися найкращих умов для себе – тільки тоді здати брухт чи метали.

Як змінюються ціни на металобрухт та що це потрібно знати про здачу металів?

На сторінці LIDERSPLAV фахівці розповідають, що ціни на метали можуть коливатися доволі часто. І на це є низка показників.

Так, якщо падають ціни на біржі, то в пункті прийому металів реагують відповідно. Наступна причина – курс долара. Адже ринок металів напряму пов'язаний з валютою.

Важливо також враховувати замовлення заводів. Якщо підприємство не встигло переробити попередні обсяги й не подало нові замовлення, пункти будуть знижувати ціни.

Зокрема треба враховувати якість металів, які людина збирається здати. Так фахівець наголошує, що нижчий заробіток в один із днів здачі брухту – це не "забаганка" пунктів прийому, а ринкова реакція.

Водночас на ресурсі alphaeco.com.ua, дослідниця екологічних практик Діана Лісова зазначає, що утилізація металобрухту – це не тільки вигода для гаманців, а й для природи.

Метали – один з небагатьох матеріалів, які переробляються нескінченну кількість разів без втрати якості. Сталь з вашого старого радіатора може стати арматурою у новобудові. Мідь зі знятої проводки повернеться у вигляді кабелю чи деталі електродвигуна,

– пояснює Лісова.

Так, користь від здачі металобрухту полягає в економії ресурсів та зменшенні відходів. Іншими словами, використаний метал не лежить без діла. Його використовують наново, що дозволяє в чомусь зберегти природу, а десь уникнути її забруднення чи захаращення.

Зокрема фахівчиня додає, що це користь для планети через чистоту у себе вдома чи в гаражах, які інколи люди перетворюють на склади радянської техніки. Ну і не можна не зазначити про фінансову вигоду. Авторка матеріалу радить розсортувати метали, очистити їх за потреби та здавати великими партіями, щоб отримати значний прибуток.

Раніше Financial Times повідомляли, що ціни на мідь стрімко зростають через можливий дефіцит ресурсу у світі. Зокрема стратег із базових металів фінансової групи Marex Аластер Мунро розповів, що багато учасників ринку "говорять про структурний дефіцит міді з 2026 року".

В Україні поки без дефіциту. Ціни за кілограм брухту латуні коливаються від 180 до 273 гривень за кілограм. Середня вартість – 238,93 гривні. Водночас щоб збільшити дохід від здачі металу треба його почистити. Також варто перевірити ціни в різних точках прийому.

Найбільше у травні українці можуть заробити з кольорових металів, а також олова, нікелю, міді.