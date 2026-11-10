Зламалася золота каблучка чи порвався ланцюжок: чи прийме ломбард такі прикраси

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Чи приймають ломбарди зламані золоті прикраси

Здати в ломбард можна не лише цілі золоті прикраси, а й пошкоджені вироби або навіть окремі їхні частини. Наприклад, фінансові установи можуть приймати порвані ланцюжки, браслети зі зламаними застібками, деформовані каблучки, сережки без пари та прикраси, з яких випали дорогоцінні камені, пише ломбард "Скарбниця".

Це підтверджують і правила роботи окремих ломбардів. Зокрема, мережа "Скарбниця" зазначає, що приймає зламані ювелірні вироби та їхні окремі елементи. Водночас остаточне рішення щодо приймання прикраси ухвалює експерт після її огляду.

Зверніть увагу! Зламані прикраси зазвичай оцінюють як брухт дорогоцінного металу. Тобто ломбард передусім цікавить не зовнішній вигляд виробу чи можливість його подальшого використання, а кількість золота, яке міститься у сплаві.

Наприклад, якщо людина принесе порваний золотий ланцюжок, його не обов'язково ремонтуватимуть або намагатимуться продати як готову прикрасу. Натомість фахівець визначить пробу металу, зважить виріб і розрахує суму, яку можна запропонувати клієнту.

Варто враховувати, що умови приймання можуть відрізнятися залежно від ломбарду. Одні установи працюють із широким переліком проб золота та пошкоджених виробів, інші можуть мати обмеження щодо ваги, стану або типу прикрас. Тому перед відвідуванням відділення краще уточнити, чи приймуть конкретний виріб.

Від чого залежить вартість зламаних золотих прикрас у ломбарді

Навіть якщо прикраса пошкоджена, вона може мати значну матеріальну цінність. Сума, яку запропонує ломбард, залежатиме насамперед від кількох характеристик:

Проба золота. Вона показує, скільки чистого золота міститься у сплаві. Наприклад, 585 проба означає, що на 1 000 частин сплаву припадає 585 частин чистого золота. Відповідно, вироби однакової ваги, але різної проби можуть отримати різну оцінку.

Вага прикраси. Що більше золота міститься у виробі, то вищою потенційно буде сума застави. При цьому вага каменів, пластикових або інших недорогоцінних елементів зазвичай не враховується як вага золота.

Що більше золота міститься у виробі, то вищою потенційно буде сума застави. При цьому вага каменів, пластикових або інших недорогоцінних елементів зазвичай не враховується як вага золота. Стан виробу. Деякі ломбарди застосовують різні категорії оцінювання залежно від ступеня пошкодження. Глибокі подряпини, деформації, зламані елементи або відсутні частини прикраси можуть вплинути на запропоновану суму.

Деякі ломбарди застосовують різні категорії оцінювання залежно від ступеня пошкодження. Глибокі подряпини, деформації, зламані елементи або відсутні частини прикраси можуть вплинути на запропоновану суму. Внутрішні тарифи ломбарду. Кожна установа встановлює власні умови оцінювання та суму, яку готова видати за грам золота відповідної проби.

Також важливо розуміти, що здавання прикраси в ломбард зазвичай означає отримання кредиту під заставу майна, а не його остаточний продаж. Власник передає золото установі на визначений строк і отримує гроші, а щоб повернути прикрасу, повинен погасити позику та передбачені договором проценти.

Перед підписанням договору варто уважно перевірити суму кредиту, процентну ставку, строк користування коштами та умови викупу. Якщо не повернути гроші вчасно або не продовжити договір відповідно до його умов, можна втратити прикрасу.

Зверніть увагу! Зламані золоті прикраси не обов'язково втрачають свою цінність. Навіть якщо ланцюжок порвався, каблучка деформувалася або від сережки залишилася лише одна частина, її можна запропонувати ломбарду для оцінювання.

Раніше ми писали, що золото давно використовують не лише для ювелірних виробів, злитків і монет – помітну роль воно відіграє і в технологіях. Наприклад, у 2025 році промисловий попит на цінний метал для електроніки, стоматології та інших сфер становив аж 323 тонни.