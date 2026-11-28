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Чи приймають долари з плямами та пошкодженнями у банках

Головною умовою для успішного обміну є справжність грошей, повідомляє Ощадбанк.

Зверніть увагу! Водночас допускаються незначні сліди використання, такі як локальні потертості, невеликі плями, штампи або часткова втрата жорсткості паперу.

Важливим фактором під час операцій з готівкою є не вік купюри, а ступінь її пошкодження. Якщо гроші сильно обгоріли, розірвані навпіл або мають значну кількість написів, то їх визнають суттєво зношеними.

Такі банкноти фінансові установи приймають виключно через процедуру інкасо. Працівники банку вилучають пошкоджену готівку та відправляють її до банку-емітента у США для заміни.

За цю послугу передбачена плата. Вона зазвичай складає від 10% до 30% від номінальної вартості купюри.

Важливо! Крім того, процес не є швидким, і очікувати на відшкодування клієнту доведеться до одного року.

Нагадаємо, схожі правила діють і щодо європейської валюти. Фінансові установи не мають права відмовляти в обміні справжніх банкнот євро першої серії 2002 року випуску.