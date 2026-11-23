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Чи приймають у банках євро старого зразка

Так, українські банки зобов'язані приймати справжні банкноти євро старого зразка, якщо вони не мають ознак значного зношення або пошкодження. Рік випуску купюри не може бути самостійною причиною для відмови в обміні, підтверджують у Європейському центральному банку. Йдеться, зокрема, про банкноти першої серії, які ввели в обіг у 2002 році. Вони відрізняються від сучасних купюр дизайном та елементами захисту, однак досі залишаються законним платіжним засобом.

Європейський центральний банк підтверджує, що банкноти першої серії продовжують обертатися паралельно з купюрами серії "Європа" та зберігають свою номінальну вартість. Це стосується всіх семи номіналів першої серії: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Зверніть увагу! В Україні правила обміну іноземної готівкової валюти визначає Національний банк. Зокрема, відповідно до постанови НБУ №1, уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо року емісії та номіналу банкнот, які є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі.

Тому навіть купюри, випущені понад 20 років тому, мають прийматися на загальних умовах, якщо вони справжні та придатні для обігу.

Коли банк може відмовити в обміні старих євро

Водночас існують ситуації, коли фінансова установа може не провести звичайний обмін банкнот. Це стосується передусім купюр зі значними пошкодженнями або ознаками підробки.

Наприклад, до ознак значного зношення належать:

розірвані або розрізані на частини банкноти;

купюри з пошкодженими елементами дизайну та захисту;

банкноти зі значними плямами або зміною початкового кольору;

обпалені, пропалені або пошкоджені вологою купюри.

У таких випадках банк може запропонувати операцію інкасо. Це процедура, під час якої фінансова установа передає пошкоджені іноземні банкноти банку-кореспонденту за кордоном для перевірки та подальшого обміну. Така послуга може бути платною, а комісію та строки її проведення банк визначає самостійно.

Якщо ж касир сумнівається у справжності купюри, її можуть вилучити для проведення дослідження в Національному банку. Після перевірки справжні банкноти повертають банку для подальшого проведення операцій або приймання на інкасо.

Важливо! Якщо український банк відмовляється приймати справжні євро лише через те, що вони старого зразка, клієнт може звернутися зі скаргою до НБУ. Регулятор має право перевірити дотримання фінансовою установою валютних правил та застосувати до неї відповідні заходи впливу.

Отже, власникам старих євро не потрібно поспішати обмінювати такі купюри лише через їхній дизайн або рік випуску. Якщо банкноти справжні та перебувають у належному стані, їх мають приймати на загальних умовах.

До речі, українські банки та обмінники зобов'язані приймати всі доларові банкноти, які випущені після 1914 року. Відмова касира обміняти купюри старих зразків лише через рік їхнього випуску є прямим порушенням правил.