Акції ПриватБанку хочуть продавати іноземцям: чи прийдуть в Україну інвестори під час війни

ПриватБанк хочуть вивести на біржу через первинне публічне розміщення акцій (IPO). Іноземні інвестори цікавляться активами установи, оскільки цей державний банк є одним із найприбутковіших в Україні.

Які перспективи IPO ПриватБанку?

Як зазначив у коментарі 24 Каналу фінансовий експерт Руслан Чорний, IPO активно використовували до 2008 року, коли багато банків продавали свої акції маленькими пакетами пулові інвесторів. Питання щодо приватизації ПриватБанку ставили й раніше, однак зараз для цього з'являються сприятливі передумови на ринку.

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В інтерв'ю виданню Business Insider Polska заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник розповів про плани держави провести IPO деяких державних банків. Зокрема, розглядають можливість продажу акцій ПриватБанку на українському чи польському фондовому ринку. Це може відбутися у 2027 році.

За словами посадовця, фінансові групи з країн-членів Європейського Союзу виявляють інтерес до активів українських державних банків.

Фінансовий експерт Руслан Чорний говорить, що вихід ПриватБанку на біржу дозволить ринку, а не приватним домовленостям, визначати реальну вартість його активів. Однак, на його думку, повноцінний продаж значної частки акцій ПриватБанку великим гравцям є малоймовірним через війну.

Руслан Чорний, головний експерт із реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Ніхто з великих гравців не захоче віддати значну частину коштів у країну, де триває війна. Захід міноритарних акціонерів, які можуть купити облігації – це можливо. Мені здається, це дійсно більш-менш реалістичний сценарій.

Як зауважує експерт, український фінансовий ринок уже має прецедент успішного продажу банків іноземцям, який став відправною точкою для прогнозів щодо реалістичності приватизаційних угод.

Нагадаємо, що у квітні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб через аукціони продав активи двох банків у процесі ліквідації на суму 23,6 мільйона гривень: АТ "Комінвестбанк" та АТ "МР Банк".

Довідково: IPO (Initial Public Offering) – це первинне публічне розміщення акцій компанії на фондовій біржі. Приватні та інституційні інвестори можуть купувати частки, що дозволяє залучити капітал без повної приватизації та отримати доступ до нових коштів для розвитку.

Яке місце ПриватБанк посідає в рейтингу українських банків?

За оприлюдненими фінансовим аналітиком Андрієм Шевчишиним даними, у січні-квітні 2026 року ПриватБанк отримав найбільше серед усіх банків країни чистого прибутку, а саме – 16,09 мільярда гривень (46,3% від загальної суми). Він є другим після "Ощадбанку" в рейтингу за концентрацією депозитів населення – 96,56 мільярда гривень (19,7% від загалу).

У цьому банку зосереджені 45,9% від усіх коштів населення, розміщених на банківських рахунках (457,95 мільярда гривень). Також він демонструє найбільшу активність у кредитуванні населення.

Що відомо про наміри щодо приватизації державних банків?

В Україні планують розпочати процес приватизації державних банків. Як торік повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, приватизація може відбутися після створення загальної стратегії розвитку держбанків.

Напрацьовувати її мають з урядом та стейкхолдерами. Це має стати ключем до надходження нових інвестицій в Україну.

Серед іншого, держава планує продати націоналізований через неплатоспроможність у грудні 2016 року ПриватБанк. Таким шляхом хочуть повернути до державного бюджету мільярди гривень, витрачені на порятунок фінансової системи.

За підсумками судового розгляду в кількох інстанціях, колишніх акціонерів банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зобов'язали сплатити банку 3 мільярди доларів компенсації збитків, завданих виведенням понад 1,9 мільярда доларів.