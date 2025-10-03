Укр Рус
3 жовтня, 22:17
Оплата картками буде на паузі: вночі не працюватиме Приватбанк

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Приватбанк проведе планові регламентні роботи з 00:05 до 6:30 години ранку 4 жовтня 2025 року.
  • У цей час не працюватимуть банківські картки, банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали.

У ніч на 4 жовтня 2025 року Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру. Через це можливість оплати банківськими картками буде поставлена на паузу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Приватбанку.

Що відомо про паузу в оплатах картками Приватбанку?

У Приватбанку зазначили, що у період проведення робіт 4 жовтня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками. 

Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку, 
– наголосили представники банку.

Там також підкреслили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. 

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!" – зазначили у Приватбанку. 

Раніше у застосунку Приват24 фіксували збій

  • Зранку 6 вересня в мережі інформували про збій у застосунку Приват24. Там фіксували складнощі під час створення платежів, оновленні виписки й не тільки.

  • Фахівці технічного сектору займалися усуненням труднощів. О 8:57 того ж дня у фінустанові зазначили, що всі сервіси почали працювати в стандартному режимі.

  • Раніше у Приват24 призупиняли платежі через технічні роботи. У клієнтів перепрошували через тимчасові незручності. 