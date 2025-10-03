В ночь на 4 октября 2025 года Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра. Из-за этого возможность оплаты банковскими картами будет поставлена на паузу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

Что известно о паузе в оплатах картами Приватбанка?

В Приватбанке отметили, что в период проведения работ 4 октября с 00:05 и до 6:30 часов утра, банк приостановит проведение операций с карточками.

Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка,

– отметили представители банка.

Там также подчеркнули, что обычно регламентные работы проводят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.

"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!" – отметили в Приватбанке.

