Оплату картами будет на паузе: ночью не будет работать Приватбанк
- Приватбанк проведет плановые регламентные работы с 00:05 до 6:30 часов утра 4 октября 2025 года.
- В это время не будут работать банковские карты, банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы.
В ночь на 4 октября 2025 года Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра. Из-за этого возможность оплаты банковскими картами будет поставлена на паузу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.
К теме Суд рассмотрит коррупционное дело в отношении топ-менеджеров Приватбанка, – САП
Что известно о паузе в оплатах картами Приватбанка?
В Приватбанке отметили, что в период проведения работ 4 октября с 00:05 и до 6:30 часов утра, банк приостановит проведение операций с карточками.
Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка,
– отметили представители банка.
Там также подчеркнули, что обычно регламентные работы проводят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.
"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!" – отметили в Приватбанке.
Ранее в приложении Приват24 фиксировали сбой
Утром 6 сентября в сети информировали о сбой в приложении Приват24. Там фиксировали сложности при создании платежей, обновлении выписки и не только.
Специалисты технического сектора занимались устранением трудностей. В 8:57 того же дня в финучреждении отметили, что все сервисы начали работать в стандартном режиме.
Ранее в Приват24 приостанавливали платежи из-за технических работ. У клиентов извинялись из-за временных неудобств.