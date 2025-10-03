Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Приватбанку.
До теми Суд розгляне корупційну справу щодо топменеджерів Приватбанку, – САП
Що відомо про паузу в оплатах картками Приватбанку?
У Приватбанку зазначили, що у період проведення робіт 4 жовтня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками.
Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку,
– наголосили представники банку.
Там також підкреслили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!" – зазначили у Приватбанку.
Раніше у застосунку Приват24 фіксували збій
Зранку 6 вересня в мережі інформували про збій у застосунку Приват24. Там фіксували складнощі під час створення платежів, оновленні виписки й не тільки.
Фахівці технічного сектору займалися усуненням труднощів. О 8:57 того ж дня у фінустанові зазначили, що всі сервіси почали працювати в стандартному режимі.
Раніше у Приват24 призупиняли платежі через технічні роботи. У клієнтів перепрошували через тимчасові незручності.