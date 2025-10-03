Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Приватбанку.

Що відомо про паузу в оплатах картками Приватбанку?

У Приватбанку зазначили, що у період проведення робіт 4 жовтня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками.

Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку,

– наголосили представники банку.

Там також підкреслили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!" – зазначили у Приватбанку.

Раніше у застосунку Приват24 фіксували збій